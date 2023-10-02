Быстрые голы позволили «Химкам» переиграть «Акрон»

В предпоследнем матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Химки». Судьба матча была решена уже в дебюте, когда гости забили два мяча подряд и довели дело до победы. На восьмой минуте после подачи углового Сергей Терехов головой с приличного для такого удара расстояния пробил в цель. Вскоре Александр Руденко отметился очень красивой попыткой, мяч метров с 25 был запущен точно в девятку. На 77-й минуте тольяттинцы могли вернуть интригу, но Андрес Понсе с 11-метровой отметки не переиграл вратаря.
2:0, «Химки» с 20 очками взмыли на третье место, противник делит шестое место, набрав 18 пунктов.
Протокол игры
|8'Терехов Сергей (0:1)
|19'Руденко Александр Александрович (0:2)
Волков Сергей•Данилкин Егор46' (Эльдарушев Абу-Саид (46') • 90'Анджелкович Неманья•Димоски Боян46' (Данилин Кирилл (46') •Савичев Константин•Чудин Иван•Песегов Евгений•Макаров Сергей69' (Апеков Руслан (69') •Галкин Владислав 40'46' (Бокоев Марат (46') • 90'Килин Антон69' (Погосов Артём (69') •Понсе Андрес
Обухов Игорь•Голубович Петар•Степанов Данил•Варатынов Сергей• 57'Волков Захар•Терехов Сергей•Хосонов Хетаг•Нетфуллин Равиль•Кулишев Артём60' (Панченко Кирилл (60') •Магомедов Бутта60' (Скворцов Лев (60'•Садыгов Илья86') •Руденко Александр Александрович60' (Мохаммад Амир (60' 64'Исаенко Олег84')
02 октября.
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