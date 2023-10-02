Быстрые голы позволили «Химкам» переиграть «Акрон»

В предпоследнем матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Химки». Судьба матча была решена уже в дебюте, когда гости забили два мяча подряд и довели дело до победы. На восьмой минуте после подачи углового Сергей Терехов головой с приличного для такого удара расстояния пробил в цель. Вскоре Александр Руденко отметился очень красивой попыткой, мяч метров с 25 был запущен точно в девятку. На 77-й минуте тольяттинцы могли вернуть интригу, но Андрес Понсе с 11-метровой отметки не переиграл вратаря.

2:0, «Химки» с 20 очками взмыли на третье место, противник делит шестое место, набрав 18 пунктов.