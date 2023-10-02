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Мелбет-Первая лига

Быстрые голы позволили «Химкам» переиграть «Акрон»

02 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Акрон
0:2
Химки
окончен

В предпоследнем матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Химки». Судьба матча была решена уже в дебюте, когда гости забили два мяча подряд и довели дело до победы. На восьмой минуте после подачи углового Сергей Терехов головой с приличного для такого удара расстояния пробил в цель. Вскоре Александр Руденко отметился очень красивой попыткой, мяч метров с 25 был запущен точно в девятку. На 77-й минуте тольяттинцы могли вернуть интригу, но Андрес Понсе с 11-метровой отметки не переиграл вратаря.

2:0, «Химки» с 20 очками взмыли на третье место, противник делит шестое место, набрав 18 пунктов.

Протокол игры  
Акрон0:2Химки
  8'Терехов Сергей (0:1)
  19'Руденко Александр Александрович (0:2)
Волков СергейДанилкин Егор 46' (Эльдарушев Абу-Саид ( 46'  90') Анджелкович НеманьяДимоски Боян 46' (Данилин Кирилл ( 46') Савичев КонстантинЧудин ИванПесегов ЕвгенийМакаров Сергей 69' (Апеков Руслан ( 69') Галкин Владислав  40' 46' (Бокоев Марат ( 46'  90') Килин Антон 69' (Погосов Артём ( 69') Понсе Андрес
Запасные: Ходжаниязов ДжамалдинАзаров ВладимирСангаре ДэвидХубаев ДавидКонюхов Вадим
Обухов ИгорьГолубович ПетарСтепанов ДанилВаратынов Сергей  57'Волков ЗахарТерехов СергейХосонов ХетагНетфуллин РавильКулишев Артём 60' (Панченко Кирилл ( 60') Магомедов Бутта 60' (Скворцов Лев ( 60'Садыгов Илья 86') Руденко Александр Александрович 60' (Мохаммад Амир ( 60'  64'Исаенко Олег 84')
Запасные: Берковский ИльяМитрюшкин АнтонЛарин Алексей Николаевич
02 октября.

 

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Химки Акрон
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