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Мелбет-Первая лига

«Родина» прервала серию неудачных результатов, обыграв «КАМАЗ»

02 Октября 2023 • 18:02 Комментировать
Родина Москва
1:0
КАМАЗ
окончен

После трёх матчей без побед «Родина» оказалась у зоны вылета. В 12-м туре Мелбет-Первой лиги столичная команда пыталась исправить ситуацию в матче с «КАМАЗом». Решающим стал момент на 62-й минуте, когда только-только вышедший на замену Владислав Самко с правого края штрафной расстрелял ворота гостей.

«Родина» добыла победу со счетом 1:0 и с 17 очками делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Родина Москва1:0КАМАЗ
(1:0) Самко Владислав62'  
Шакеров РинатКлещенко АлександрСокол АртёмНасыров Исламжан 79' (Шильцов Константин ( 79') Крижан МитчаДмитриев Олег 46' (Вачхольз Уэсли Ната ( 46') Бакаев Солтмурад 59' (Самко Владислав ( 59') Фищенко РусланГордюшенко Астемир  51'Калмыков Амур 79' (Воропаев Артём ( 79') Тимошенко Иван 63' (Турищев Максим ( 63')
Запасные: Плиев ЗаурбекГородовой АлексейБезчаснюк Александр
Анисимов АртурПолюткин Антон 10' (Гюрджан Артём ( 10'  89') Пальцев Валентин  68'Аюкин РусланАбрамов АртёмГорелов ПавелБадртдинов Ильнур 70' (Куль Руслан ( 70'  75') Гаглоев Александр  78' 81' (Ратников Савелий ( 81') Кириллов ЮрийТаликин Дамир 70' (Щербатюк Александр ( 70') Укомский Артемий 70' (Борисенко Григорий ( 70')
Запасные: Почивалин ВалерийЗащепкин РоманСмирнов Алексей Сергеевич
02 октября.

 

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Камаз Родина Москва
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