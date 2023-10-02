«Родина» прервала серию неудачных результатов, обыграв «КАМАЗ»

После трёх матчей без побед «Родина» оказалась у зоны вылета. В 12-м туре Мелбет-Первой лиги столичная команда пыталась исправить ситуацию в матче с «КАМАЗом». Решающим стал момент на 62-й минуте, когда только-только вышедший на замену Владислав Самко с правого края штрафной расстрелял ворота гостей.

«Родина» добыла победу со счетом 1:0 и с 17 очками делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.