«Родина» прервала серию неудачных результатов, обыграв «КАМАЗ»

После трёх матчей без побед «Родина» оказалась у зоны вылета. В 12-м туре Мелбет-Первой лиги столичная команда пыталась исправить ситуацию в матче с «КАМАЗом». Решающим стал момент на 62-й минуте, когда только-только вышедший на замену Владислав Самко с правого края штрафной расстрелял ворота гостей.
«Родина» добыла победу со счетом 1:0 и с 17 очками делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Самко Владислав62'
Шакеров Ринат•Клещенко Александр•Сокол Артём•Насыров Исламжан79' (Шильцов Константин (79') •Крижан Митча•Дмитриев Олег46' (Вачхольз Уэсли Ната (46') •Бакаев Солтмурад59' (Самко Владислав (59') •Фищенко Руслан•Гордюшенко Астемир• 51'Калмыков Амур79' (Воропаев Артём (79') •Тимошенко Иван63' (Турищев Максим (63')
Анисимов Артур•Полюткин Антон10' (Гюрджан Артём (10') • 89'Пальцев Валентин• 68'Аюкин Руслан•Абрамов Артём•Горелов Павел•Бадртдинов Ильнур70' (Куль Руслан (70') • 75'Гаглоев Александр 78'81' (Ратников Савелий (81') •Кириллов Юрий•Таликин Дамир70' (Щербатюк Александр (70') •Укомский Артемий70' (Борисенко Григорий (70')
02 октября.
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