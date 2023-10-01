«Нефтехимик» не смог забить «Арсеналу»

«Нефтехимик» и «Арсенал» встретились в 12-м туре Мелбет-Первой лиги. Туляки удивили отсутствием моментов впереди, а соперник ничего не реализовал во многом из-за некоторых сэйвов голкипера гостей Никиты Кокарева.

Ничья 0:0 в итоге, туляки с 15 очками вышли на чистое 11-е место, соперник (12) - 16-й.