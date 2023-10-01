«Нефтехимик» не смог забить «Арсеналу»

«Нефтехимик» и «Арсенал» встретились в 12-м туре Мелбет-Первой лиги. Туляки удивили отсутствием моментов впереди, а соперник ничего не реализовал во многом из-за некоторых сэйвов голкипера гостей Никиты Кокарева.
Ничья 0:0 в итоге, туляки с 15 очками вышли на чистое 11-е место, соперник (12) - 16-й.
Протокол игры
Голубев Андрей•Шоркин Максим•Зорин Богдан•Ситдиков Марат•Бердников Алексей•Джамилов Султан72' (Базелюк Константин (72'•Агалаков Владислав84') •Петров Максим Вячеславович72' (Липовой Данил (72') •Кокоев Давид•Денисов Роман•Емельянов Данила•Котик Артём72' (Галиулин Вагиз (72')
Кокарев Никита•Коротков Александр II•Большаков Кирилл•Ботака-Иобома Эрвинг•Гелоян Ишхан77' (Халназаров Рустам (77'•Туре Момо90') •Ткачёв Сергей46' (Барков Дмитрий (46') • 85'Лёвин Владислав84' (Померко Алексей (84') •Макаров Анатолий•Кайнов Максим•Попов Артём•Окоронкво Джонатан Теофилус77' (Хабибов Ансор (77') 89'
01 октября.
Бан пользователя