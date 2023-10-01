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Мелбет-Первая лига

Опять ничья: «Черноморец» не смог обыграть «Волгарь»

01 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Черноморец Нв
1:1
Волгарь
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги играли самые «миролюбивые» команды, «Черноморец» и «Волгарь». Из-за обилия ничьих соперники идут в нижней части таблицы, и сегодня они набрали по очку. Иван Маклаков отметился голом уже на восьмой минуте, но гости ушли от поражения  в конце первого тайма после удара Егора Прошкина.

1:1, «Черноморец» догнал группу команд, которые делят 12-е место. Соперник же вместе с «Кубанью» на дне таблицы.

Протокол игры  
Черноморец Нв1:1Волгарь
(1:0) Маклаков Иван8'  
  43'Прошкин Егор (1:1)
Фролкин ДаниилМаклаков ИванКумбурович НиколаФомин ДенисГараев ВикторПанамарев Никита 61' (Делькин Артём ( 61') Саадуев ШамильАнтонов АнтонБудагян ЮрийКоробов Дмитрий  38'Руденко Владислав  30' 61' (Гурченко Даниил ( 61')
Запасные: Басыров СтаниславКириленко ВладиславАбакаров МагомедКлимов НикитаТюрин МатвейФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегАдаев ВладиславХагур РусланГречкин Алексей
Одоевский ДаниилПрошкин ЕгорХомуха ИванШляков Евгений  75'Гилязетдинов Артур 46' (Зуев Илья ( 46') Клёнкин ДанилТкачук ДенисАнисимов Андрей  71' 79' (Смирнов Данила ( 79') Полубояринов Данил 65' (Ушатов Кирилл ( 65') Жамалетдинов Тимур 63' (Косарев Кирилл ( 63') Лесников Дмитрий
Запасные: Атабаев ЭрболШайхтдинов ДамирМаляров НикитаШакуро ПавелСмирнов Олег
01 октября.

 

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