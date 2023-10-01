Опять ничья: «Черноморец» не смог обыграть «Волгарь»

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги играли самые «миролюбивые» команды, «Черноморец» и «Волгарь». Из-за обилия ничьих соперники идут в нижней части таблицы, и сегодня они набрали по очку. Иван Маклаков отметился голом уже на восьмой минуте, но гости ушли от поражения в конце первого тайма после удара Егора Прошкина.

1:1, «Черноморец» догнал группу команд, которые делят 12-е место. Соперник же вместе с «Кубанью» на дне таблицы.