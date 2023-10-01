Опять ничья: «Черноморец» не смог обыграть «Волгарь»

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги играли самые «миролюбивые» команды, «Черноморец» и «Волгарь». Из-за обилия ничьих соперники идут в нижней части таблицы, и сегодня они набрали по очку. Иван Маклаков отметился голом уже на восьмой минуте, но гости ушли от поражения в конце первого тайма после удара Егора Прошкина.
1:1, «Черноморец» догнал группу команд, которые делят 12-е место. Соперник же вместе с «Кубанью» на дне таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Маклаков Иван8'
|43'Прошкин Егор (1:1)
Фролкин Даниил•Маклаков Иван•Кумбурович Никола•Фомин Денис•Гараев Виктор•Панамарев Никита61' (Делькин Артём (61') •Саадуев Шамиль•Антонов Антон•Будагян Юрий•Коробов Дмитрий• 38'Руденко Владислав 30'61' (Гурченко Даниил (61')
Одоевский Даниил•Прошкин Егор•Хомуха Иван•Шляков Евгений• 75'Гилязетдинов Артур46' (Зуев Илья (46') •Клёнкин Данил•Ткачук Денис•Анисимов Андрей 71'79' (Смирнов Данила (79') •Полубояринов Данил65' (Ушатов Кирилл (65') •Жамалетдинов Тимур63' (Косарев Кирилл (63') •Лесников Дмитрий
01 октября.
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