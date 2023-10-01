«Тюмень» на последней минуте обыграла «Шинник»

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» принимал «Тюмень» и в случае победы над середняком продолжал преследование лидеров. Гости первыми забили после удара Ильи Порохова, ярославцы ответили голом Игоря Андреева - 1:1. На 90-й минуте всё изменил гол Антона Кобялко - 1:2.
Команды набрали по 19 очков и делят третье место.
Протокол игры
|18'Порохов Илья (0:1)
|(1:1) Андреев Игорь32'
|90'Кобялко Антон (1:2)
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий•Валиахметов Эдуард•Гузь Дмитрий•Зинков Вячеслав•Алейников Василий•Самсонов Артём Сергеевич• 73'Самойлов Дмитрий66' (Ставпец Александр (66') • 70'Соколов Игорь67' (Рубцов Илья (67') •Малахов Артём46' (Сухомлинов Данила (46') •Андреев Игорь
Любаков Егор•Бем Александр•Печенкин Никита•Байтуков Руслан•Самойлов Денис•Шитов Виталий77' (Касаткин Никита (77') •Болотов Евгений58' (Петров Михаил (58') •Балахонцев Никита58' (Чуканов Андреа (58') •Маркелов Иван•Татаринов Евгений83' (Кобялко Антон (83') •Порохов Илья
01 октября.
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