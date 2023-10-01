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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» на последней минуте обыграла «Шинник»

01 Октября 2023 • 17:57 Комментировать
Шинник
1:2
Тюмень
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» принимал «Тюмень» и в случае победы над середняком продолжал преследование лидеров. Гости первыми забили после удара Ильи Порохова, ярославцы ответили голом Игоря Андреева - 1:1. На 90-й минуте всё изменил гол Антона Кобялко - 1:2.

Команды набрали по 19 очков и делят третье место.

Протокол игры  
Шинник1:2Тюмень
  18'Порохов Илья (0:1)
(1:1) Андреев Игорь32'  
  90'Кобялко Антон (1:2)
Довбня АлександрШадринцев ДмитрийВалиахметов ЭдуардГузь ДмитрийЗинков ВячеславАлейников ВасилийСамсонов Артём Сергеевич  73'Самойлов Дмитрий 66' (Ставпец Александр ( 66'  70') Соколов Игорь 67' (Рубцов Илья ( 67') Малахов Артём 46' (Сухомлинов Данила ( 46') Андреев Игорь
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманГащенков МихаилСемёнов Андрей ИгоревичПрокуроров АрсенийМалыхин ДмитрийЕмельянов РоманНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
Любаков ЕгорБем АлександрПеченкин НикитаБайтуков РусланСамойлов ДенисШитов Виталий 77' (Касаткин Никита ( 77') Болотов Евгений 58' (Петров Михаил ( 58') Балахонцев Никита 58' (Чуканов Андреа ( 58') Маркелов ИванТатаринов Евгений 83' (Кобялко Антон ( 83') Порохов Илья
Запасные: Шадрин ПавелМырзаков КириллМилютин ВадимДружинин ИгорьСавин Андрей
01 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Тюмень
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