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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу

01 Октября 2023 • 15:04 Комментировать (1)
Енисей
0:1
Динамо Махачкала
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» гостило у «Енисея». Противостояние не получилось богатым на голы, и до 84-й минуты на табло горели нули. Но все же результативная попытка была. Это Сердер Сердеров забил мяч и принес динамовцам победу со счетом 1:0. После череды успешных матчей махачалинцы потеснили с первого места «Аланию». «Енисей» делит 11-ю строчку.

Протокол игры  
Енисей0:1Динамо Махачкала
  84'Сердеров Сердер (0:1)
Ставер ЕвгенийБардыбахин ВячеславКрашевский Ярослав 67' (Масловский Александр ( 67') Хозин ВладимирФеррейра Херман  19'Иванов Егор  16'Раздорских НикитаЛомакин АлександрЛанин ОлегГлушков Никита Андреевич 66' (Канаплин Александр ( 66') Савельев Максим 74' (Окладников Андрей ( 74')
Запасные: Немченко АнатолийРебров ДмитрийЯрусов ДаниилОрлов АнтонМарков НиколайКичин ВалерийКапустянский ДанилЛогуа ИраклийСтежко Виталий
Волк ДавидКагермазов СосланХрамцов МаксимКовачевич Владимир  44'Шумахов ИдарАлибеков МуталипГлушков Никита СергеевичКостюков Михаил 73' (Сердеров Сердер ( 73') Юсупов ЗалимханКасинтура ЭгашАбдуллахи Квари  65' 74' (Лисакович Руслан ( 74')
Запасные: Гошев ЕвгенийМагомедов РажабАбдурагимов РамазанОсокин ДенисСандрачук Александр
01 октября.

 

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Енисей Динамо Махачкала
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Октября 2023 в 15:24
ай-бабай рулит.. А-ха-ха-ха! )))
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