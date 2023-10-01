Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» гостило у «Енисея». Противостояние не получилось богатым на голы, и до 84-й минуты на табло горели нули. Но все же результативная попытка была. Это Сердер Сердеров забил мяч и принес динамовцам победу со счетом 1:0. После череды успешных матчей махачалинцы потеснили с первого места «Аланию». «Енисей» делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|84'Сердеров Сердер (0:1)
Ставер Евгений•Бардыбахин Вячеслав•Крашевский Ярослав67' (Масловский Александр (67') •Хозин Владимир•Феррейра Херман• 19'Иванов Егор• 16'Раздорских Никита•Ломакин Александр•Ланин Олег•Глушков Никита Андреевич66' (Канаплин Александр (66') •Савельев Максим74' (Окладников Андрей (74')
Волк Давид•Кагермазов Сослан•Храмцов Максим•Ковачевич Владимир• 44'Шумахов Идар•Алибеков Муталип•Глушков Никита Сергеевич•Костюков Михаил73' (Сердеров Сердер (73') •Юсупов Залимхан•Касинтура Эгаш•Абдуллахи Квари 65'74' (Лисакович Руслан (74')
01 октября.
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