Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» гостило у «Енисея». Противостояние не получилось богатым на голы, и до 84-й минуты на табло горели нули. Но все же результативная попытка была. Это Сердер Сердеров забил мяч и принес динамовцам победу со счетом 1:0. После череды успешных матчей махачалинцы потеснили с первого места «Аланию». «Енисей» делит 11-ю строчку.