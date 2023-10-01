«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца»

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Ленинградец» и в случае победы врывалось в призовую тройку. Уже на 15-й минуте Илья Стефанович реализовал пенальти, но вскоре гости ответили тем же, метко пробил Кирилл Колесниченко. На 38-й минуте Никита Розманов пробросил мяч мимо выскочившего из ворот Егора Бабурина и спокойно поразил цель - 1:2. Торпедовцы сравняли в сумбурной атаке, похоже, что мяч от головы Сергея Костина влетел в сетку. Точку поставил Андрей Яковлев ударом метров с 14 - 2:3. На 90-й минуте пенальти в пользу хозяев, и Йорди Рейна с точки не переиграл голкипера.

«Торпедо» с 17 очками делит шестое место, «Ленинградец» набрал 14 баллов и на одну победу отдалился от зоны вылета.