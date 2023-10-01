«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца»

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Ленинградец» и в случае победы врывалось в призовую тройку. Уже на 15-й минуте Илья Стефанович реализовал пенальти, но вскоре гости ответили тем же, метко пробил Кирилл Колесниченко. На 38-й минуте Никита Розманов пробросил мяч мимо выскочившего из ворот Егора Бабурина и спокойно поразил цель - 1:2. Торпедовцы сравняли в сумбурной атаке, похоже, что мяч от головы Сергея Костина влетел в сетку. Точку поставил Андрей Яковлев ударом метров с 14 - 2:3. На 90-й минуте пенальти в пользу хозяев, и Йорди Рейна с точки не переиграл голкипера.
«Торпедо» с 17 очками делит шестое место, «Ленинградец» набрал 14 баллов и на одну победу отдалился от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Стефанович Илья15'
|26'Колесниченко Кирилл (1:1)
|38'Розманов Никита (1:2)
|(2:2) Стефанович Илья63'
|70'Яковлев Андрей (2:3)
Бабурин Егор•Калугин Никита• 25'Журавлёв Юрий•Бородин Сергей Алексеевич• 40'Громыко Валерий•Рейна Йорди• 88'Чурич Марио•Горбунов Игорь72' (Юзепчук Роман (72') •Манелов Ираклий•Стефанович Илья• 90'Лебеденко Игорь72' (Гонгадзе Георгий (72')
Карабашев Никита•Беляев Максим•Каптилов Валерий•Хитяев Андрей•Яковлев Андрей•Костин Сергей82' (Микушин Владислав (82') •Суханов Эдуард• 59'Шепелев Владислав72' (Сиротов Владислав (72') •Розманов Никита64' (Маркин Михаил (64') •Колесниченко Кирилл• 30'Бачинский Максим72' (Горулёв Виталий (72')
01 октября.
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