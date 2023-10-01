Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца»

01 Октября 2023 • 15:01 Комментировать (1)
Торпедо Москва
2:3
Ленинградец
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало «Ленинградец» и в случае победы врывалось в призовую тройку. Уже на 15-й минуте Илья Стефанович реализовал пенальти, но вскоре гости ответили тем же, метко пробил Кирилл Колесниченко. На 38-й минуте Никита Розманов пробросил мяч мимо выскочившего из ворот Егора Бабурина и спокойно поразил цель - 1:2. Торпедовцы сравняли в сумбурной атаке, похоже, что мяч от головы Сергея Костина влетел в сетку. Точку поставил Андрей Яковлев ударом метров с 14 - 2:3. На 90-й минуте пенальти в пользу хозяев, и Йорди Рейна с точки не переиграл голкипера.

«Торпедо» с 17 очками делит шестое место, «Ленинградец» набрал 14 баллов и на одну победу отдалился от зоны вылета.

Протокол игры  
Торпедо Москва2:3Ленинградец
(1:0) Стефанович Илья15'  
  26'Колесниченко Кирилл (1:1)
  38'Розманов Никита (1:2)
(2:2) Стефанович Илья63'  
  70'Яковлев Андрей (2:3)
Бабурин ЕгорКалугин Никита  25'Журавлёв ЮрийБородин Сергей Алексеевич  40'Громыко ВалерийРейна Йорди  88'Чурич МариоГорбунов Игорь 72' (Юзепчук Роман ( 72') Манелов ИраклийСтефанович Илья  90'Лебеденко Игорь 72' (Гонгадзе Георгий ( 72')
Запасные: Енин ИванУсанов АлексейВолков МихаилЧервяков РусланШевченко ГлебИваньков Александр IIОрехов Александр
Карабашев НикитаБеляев МаксимКаптилов ВалерийХитяев АндрейЯковлев АндрейКостин Сергей 82' (Микушин Владислав ( 82') Суханов Эдуард  59'Шепелев Владислав 72' (Сиротов Владислав ( 72') Розманов Никита 64' (Маркин Михаил ( 64') Колесниченко Кирилл  30'Бачинский Максим 72' (Горулёв Виталий ( 72')
Запасные: Жиронкин ВиталийЛевин МаксимБулыгин ИльяКудрявцев РоманСоколов ДаниилНиколаев СергейЗайцев Андрей
01 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ленинградец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
01 Октября 2023 в 15:25
ай нормуль.. обули маскавскех.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Ленинградец Ленинградец
2
3
1.71 3.55 5.20
Видео
Окончен
Енисей Енисей
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
1
2.70 3.15 2.70
Видео
01.10.23 в 16:00
Шинник Шинник
Тюмень Тюмень
2.37 3.35 2.95
Видео
01.10.23 в 17:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Волгарь Волгарь
1.88 3.55 4.00
Видео
01.10.23 в 18:00
Нефтехимик Нефтехимик
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.90 3.30 2.43
Видео
02.10.23 в 16:00
Родина Москва Родина Москва
КАМАЗ КАМАЗ
2.03 3.40 3.70
Видео
02.10.23 в 16:30
Акрон Акрон
Химки Химки
2.11 3.30 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
15:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» дожало «Енисей» и возглавило Первую лигу 1
15:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» пропустило три мяча от «Ленинградца» 1
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Митрюшкин: «2DROTS рановато в РПЛ, следующий шаг - профессиональный футбол»
12:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев пошутил о начале матча в Хабаровске в 7 утра по Москве
12:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «Эпизоды, которые мы проиграли во Владикавказе, сегодня повлияли на результат»
08:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Кубань», забив голы за четыре минуты
06:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Кубань»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
29 Сентября
21:49 · Россия. Премьер-лига
Терехов объяснил, почему выбрал «Химки» для продолжения карьеры
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Химках» ответили, хотел ли клуб пригласить Глушакова и Щенникова
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Салтыков уверен, что «Акрон» выйдет в РПЛ
17:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Очень переживаю за «Торпедо»
11:21 · Кубок России
Терехов: «На первой минуте 2DROTS пожалели — должно было быть удаление»
08:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Уфа» представила нового главного тренера официально
28 Сентября
22:07 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Магомедов: 2DROTS могли бы конкурировать в Первой лиге
21:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Панченко: «Хочу помочь «Химкам» вернуться в РПЛ»
Все новости
Рекомендуем