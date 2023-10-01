Митрюшкин: «2DROTS рановато в РПЛ, следующий шаг - профессиональный футбол»

Страж ворот подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением о медийной команде 2DROTS, с которой его клуб встречался в рамках 1/32 финала Кубка России.

«Президенты 2DROTS собираются в РПЛ? При всём уважении, но в РПЛ пока рановато. Следующий шаг для них - заявиться в профессиональный футбол. И постепенно двигаться к своей цели – РПЛ», - передает слова голкипера «Чемпионат».

Кубковый поединок между «Химками» и 2DROTS состоялся в четверг, 28 сентября. Встреча завершилась уверенной победой подмосковного коллектива со счетом 2:0. Голы забили Панченко и Нетфуллин.