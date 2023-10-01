Евсеев пошутил о начале матча в Хабаровске в 7 утра по Москве

Рулевой краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев с иронией высказался о сегодняшнем гостевом поединке 12-го тура Мелбет-Первой лиги против «СКА-Хабаровска». Матч начался в 7:00 по московскому времени и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

«Ну, игру ещё надо было раньше начинать. Тогда было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому 5 минут, в которые соперник забил два мяча, нам не удались», - передает слова специалиста пресс-служба ФНЛ.

После победы «СКА-Хабаровск» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а «Кубань» располагается на 17-й позиции.