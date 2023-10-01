«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Кубань», забив голы за четыре минуты

12-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал на Дальнем Востоке матчем «СКА-Хабаровск» - «Кубань». На 21-й минуте со штрафного с правого фланга с острого угла последовал прострел на ближнюю штангу ворот гостей, и никто не помешал Олегу Кожемякину открыт счет ударом в упор. Проходит четыре минуты, и Андрей Никитин с линии штрафной в борьбе с двумя защитниками направил мяч впритирку с левой штангой - 2:0.

В оставшееся время счет не изменился, «СКА-Хабаровск» догнал «Акрон» на четвертом месте. «Кубань» - вторая с конца.