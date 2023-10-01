«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Кубань», забив голы за четыре минуты

12-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал на Дальнем Востоке матчем «СКА-Хабаровск» - «Кубань». На 21-й минуте со штрафного с правого фланга с острого угла последовал прострел на ближнюю штангу ворот гостей, и никто не помешал Олегу Кожемякину открыт счет ударом в упор. Проходит четыре минуты, и Андрей Никитин с линии штрафной в борьбе с двумя защитниками направил мяч впритирку с левой штангой - 2:0.
В оставшееся время счет не изменился, «СКА-Хабаровск» догнал «Акрон» на четвертом месте. «Кубань» - вторая с конца.
Протокол игры
|(1:0) Кожемякин Олег21'
|(2:0) Никитин Андрей Владимирович25'
Имамов Ислам•Никитин Андрей Владимирович•Мусалов Магомед•Кожемякин Олег•Покидышев Николай•Симонян Артём•Савинов Андрей•Петров Илья•Гонгапшев Альбек65' (Шипунов Тимофей (65') •Бегун Дмитрий57' (Корнюшин Даниил (57') •Алиев Саид46' (Кутовой Максим (46'Яо Жан Шарль82')
Нестеренко Юрий•Смирнов Александр46' (Абдоков Нури (46') •Осипов Евгений•Веденеев Максим•Шарипов Альберт•Безденежных Игорь46' (Темников Иван (46') •Чуперка Валерий63' (Бакалюк Никита (63') •Фаттахов Ленар•Кенфак Оливье•Мосейчук Илья82' (Кертанов Константин (82') •Грузнов Илья71' (Лаук Максим (71')
01 октября.
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