«СКА-Хабаровск» - «Кубань»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Кубань».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча СКА-Хабаровск - Кубань
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Протокол игры
|(1:0) Кожемякин Олег21'
|(2:0) Никитин Андрей Владимирович25'
Имамов Ислам•Никитин Андрей Владимирович•Мусалов Магомед•Кожемякин Олег•Покидышев Николай•Симонян Артём•Савинов Андрей•Петров Илья•Гонгапшев Альбек•Бегун Дмитрий•Алиев Саид
Нестеренко Юрий•Смирнов Александр•Осипов Евгений•Веденеев Максим•Шарипов Альберт•Безденежных Игорь•Чуперка Валерий•Фаттахов Ленар•Кенфак Оливье•Мосейчук Илья•Грузнов Илья
01 октября.
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