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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» - «Кубань»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

01 Октября 2023 • 06:45 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:0
Кубань
1-й тайм

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Кубань».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:0Кубань
(1:0) Кожемякин Олег21' 
(2:0) Никитин Андрей Владимирович25' 
Имамов ИсламНикитин Андрей ВладимировичМусалов МагомедКожемякин ОлегПокидышев НиколайСимонян АртёмСавинов АндрейПетров ИльяГонгапшев АльбекБегун ДмитрийАлиев Саид
Запасные: Корнюшин ДаниилКутовой МаксимЧавара МаркоСосранов РустамЯо Жан ШарльШипунов ТимофейСугробов ВладимирСтародуб ДмитрийРукас Томас
Нестеренко ЮрийСмирнов АлександрОсипов ЕвгенийВеденеев МаксимШарипов АльбертБезденежных ИгорьЧуперка ВалерийФаттахов ЛенарКенфак ОливьеМосейчук ИльяГрузнов Илья
Запасные: Темников ИванТерновский ДмитрийБакалюк НикитаКертанов КонстантинТаказов СосланРейхмен БогданЛаук МаксимБайрыев Азат
01 октября.
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СКА-ХАБАРОВСК КУБАНЬ
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