В «Химках» ответили, хотел ли клуб пригласить Глушакова и Щенникова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, рассматривал ли клуб возможное приглашение Дениса Глушакова и Георгия Щенникова в минувшее трансферное окно.

«В «Химках» не рассматривали вариант с подписанием Глушакова и Щенникова. Те планы, которые были поставлены, мы реализовали», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Глушаков уже выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2023 год. Недавно 36-летний хавбек заключил трудовой договор с костромским «Спартаком».

Щенников пока не нашел себе команду после ухода из ЦСКА и является свободным агентом.

«Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 17 очков.