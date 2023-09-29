В «Химках» ответили, хотел ли клуб пригласить Глушакова и Щенникова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, рассматривал ли клуб возможное приглашение Дениса Глушакова и Георгия Щенникова в минувшее трансферное окно.
«В «Химках» не рассматривали вариант с подписанием Глушакова и Щенникова. Те планы, которые были поставлены, мы реализовали», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, Глушаков уже выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2023 год. Недавно 36-летний хавбек заключил трудовой договор с костромским «Спартаком».
Щенников пока не нашел себе команду после ухода из ЦСКА и является свободным агентом.
«Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 17 очков.
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