Салтыков уверен, что «Акрон» выйдет в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о тольяттинском «Акроне», за который ранее выступал на правах аренды.

«Уверен, что в этом сезоне «Акрон» выйдет в РПЛ. В команде все живут этой целью», — заявил 19-летний футболист «Чемпионату».

Напомним, Салтыков играл за «Акрон» с февраля по июнь 2023 года. В составе тольяттинцев игрок забил два и гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах во всех турнирах.

После 11 туров подопечные Евгения Калешина занимают четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своем активе 18 зачетных баллов.

2 октября «Акрон» встретится с «Химками». Начало матча запланировано на 16:30 по мск.