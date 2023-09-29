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Мелбет-Первая лига

Талалаев: «Очень переживаю за «Торпедо»

29 Сентября 2023 • 17:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Ленинградец
01.10 13:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о том, что президент «Торпедо» Ярослав Савин может покинуть московский клуб.

«Очень переживаю за «Торпедо», расстроился, что команда вылетела из Кубка. А по поводу работодателей, — вы немного искажаете картину. Я всегда общаюсь с первыми лицами. Первые лица как были, так и остались в клубе», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, Талалаев возглавлял «Торпедо» в период с октября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «автозаводцы» сумели одержать одну победу в восьми матчах.

После 11 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» Талалаева занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе такое же количество набранных очков, как и «Торпедо» (17).  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Андрей Талалаев
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