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«Уфа» представила нового главного тренера официально

29 Сентября 2023 • 08:04 Комментировать

«Уфа» представила нового главного тренера команды. Им стал Евгений Харлачёв, который на протяжении месяца был исполняющим обязанности наставника. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Под руководством Харлачёва уфимская команда сыграла шесть поединков, одержала пять побед и потерпела одно поражение. Клуб занимает пятую позицию в Золотой группе дивизиона «А» Второй лиги. Всего на счету уфимского коллектива 15 набранных баллов после 11 поединков.

В бытность футболистом Харлачёв поиграл за «Локомотив», «Динамо», «Крылья Советов». В составе сборной России он провел шесть поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Евгений Харлачёв
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