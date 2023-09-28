Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Панченко: «Хочу помочь «Химкам» вернуться в РПЛ»

28 Сентября 2023 • 21:53 Комментировать
Акрон
...
Химки
02.10 16:30

Опытный форвард «Химок» Кирилл Панченко высказался о своей роли в «Химках» турнирных задачах подмосковного клуба.

«Правильный ли выбор сделал, перейдя в «Химки»? «Химки» ставят задачу выхода в РПЛ, и я хочу помочь команде в этом. Нечасто попадаю в старт? Надо работать на тренировках, доказывать. Чем больше пользы буду приносить команде, тем больше игрового времени буду иметь — это очевидно. Стараюсь и работаю», - цитирует форварда Metaratings.

Напомним, в четверг вечером «Химки» играли на выезде в Кубке России против медийной футбольной команды 2DROTS. Подмосковным футболистам удалость выиграть со счётом 2:0, а Панченко забил один из мячей своей команды.

После 11 туров Мелбет-Первой лиги химчане идут на седьмом месте с 17 очками, столько же у «Торпедо» и у «Сокола».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Кирилл Панченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АКРОН ХИМКИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
22:07 · Кубок России
Полузащитник «Химок» Магомедов: 2DROTS могли бы конкурировать в Первой лиге
21:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Панченко: «Хочу помочь «Химкам» вернуться в РПЛ»
19:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Защитник «Шинника» Котин будет восстанавливаться ещё три недели эксклюзив
19:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» признали, что интерес к футболу в Ярославле снизился на фоне интереса к хоккею
18:19 · Россия. Премьер-лига
Председатель совдира «Пари НН» ответил на слухи о назначении в «Торпедо»
18:11 · Россия. Премьер-лига
В «Шиннике» рассказали, что пока не готовы к выходу в РПЛ
17:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
​В «Торпедо» не планируют менять президента
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пантелеев: «Тульский «Арсенал» достоин Премьер-лиги»
16:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
​В «Торпедо» могут заменить президента – назван кандидат
14:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Игрока тульского «Арсенала» «кинули» на 25 тысяч долларов – он хотел купить криптовалюту
27 Сентября
13:46 · Кубок России
Емельянов почти восстановился от травмы эксклюзив
13:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сердеров: «Сейчас Месси неприятно, что его сравнивают с Роналду» эксклюзив
12:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сердеров выбрал между Месси и Роналду эксклюзив
12:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сердер Сердеров: «В Казахстане за пять туров до конца нас начали гасить судьи» эксклюзив
12:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сердеров: «Российский футбол в плачевном состоянии» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем