Панченко: «Хочу помочь «Химкам» вернуться в РПЛ»

Опытный форвард «Химок» Кирилл Панченко высказался о своей роли в «Химках» турнирных задачах подмосковного клуба.

«Правильный ли выбор сделал, перейдя в «Химки»? «Химки» ставят задачу выхода в РПЛ, и я хочу помочь команде в этом. Нечасто попадаю в старт? Надо работать на тренировках, доказывать. Чем больше пользы буду приносить команде, тем больше игрового времени буду иметь — это очевидно. Стараюсь и работаю», - цитирует форварда Metaratings.

Напомним, в четверг вечером «Химки» играли на выезде в Кубке России против медийной футбольной команды 2DROTS. Подмосковным футболистам удалость выиграть со счётом 2:0, а Панченко забил один из мячей своей команды.

После 11 туров Мелбет-Первой лиги химчане идут на седьмом месте с 17 очками, столько же у «Торпедо» и у «Сокола».