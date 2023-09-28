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Мелбет-Первая лига

Защитник «Шинника» Котин будет восстанавливаться ещё три недели эксклюзив

28 Сентября 2023 • 19:58 Комментировать
Шинник
...
Тюмень
01.10 16:00

Защитник ярославского «Шинника» Никита Котин продолжает своё восстановление от травмы. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

«Восстановление займёт ещё ориентировочно три недели», - сказал источник нашему корреспонденту.

Напомним, игрок получил повреждение в матче Мелбет-Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» (2:1), что прошёл 9 сентября. Тогда он забил гол в начале встречи, а на 42-й минуте покинул поле из-за проблем со здоровьем.

Ярославцы после 11 туров первенства идут на третьем месте с 19 баллами, отставание от первой строчки – всего четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Никита Котин
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