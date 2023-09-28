В «Шиннике» признали, что интерес к футболу в Ярославле снизился на фоне интереса к хоккею

Заместитель гендиректора ярославского «Шинника» Борис Никоноров признал, что интерес в Ярославле и области к местному футбольному клубу сильно упал за последние годы и назвал этому причину.

«Наверное, больше упал, чем нет. Долгие годы «Шинник» не уделял внимания популяризации своего бренда в регионе, из‑за этого интерес к клубу упал. На фоне этого хоккейный «Локомотив» набрал обороты», - цитирует Никонорова Metaratings.

Напомним, что в последний раз до сегодняшнего дня «Шинник» играл в Премьер-лиге 15 лет назад – это было в 2008 году. Больше в элиту российского футбола ярославцы не выходили.

Сейчас ярославцы идут на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. У клуба в активе 19 набранных очков.