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Мелбет-Первая лига

​В «Торпедо» не планируют менять президента

28 Сентября 2023 • 17:49 Комментировать

Информация о том, что Ярослав Савин может покинуть должность президента «Торпедо», не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

«Опровергаем эту информацию, как полностью не соответствующую действительности», - ответ пресс-службы «Торпедо» приводит Sport24.

«Торпедо» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там после одиннадцати туров «автозаводцы» занимают шестое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 1 октября – против «Ленинградца».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ярослав Савин
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