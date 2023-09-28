​В «Торпедо» не планируют менять президента

Информация о том, что Ярослав Савин может покинуть должность президента «Торпедо», не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

«Опровергаем эту информацию, как полностью не соответствующую действительности», - ответ пресс-службы «Торпедо» приводит Sport24.

«Торпедо» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там после одиннадцати туров «автозаводцы» занимают шестое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 1 октября – против «Ленинградца».