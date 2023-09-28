Пантелеев: «Тульский «Арсенал» достоин Премьер-лиги»

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев уверен, что его клуб достоин возвращения в Премьер-лигу.

«Сам я четыре года играл в РПЛ, и у нас город футбольный. Когда мы были в Премьер-лиге, болельщиков очень много ходило. Думаю, что «Арсенал» достоин там играть. Будем возвращать его обратно», - рассказал Пантелеев «Матч ТВ», добавив, то Тула и её жители заслуживают клуб Премьер-лиги.

Напомним, что туляки вылетели из элиты российского футбола в конце сезона-2021/22 и проводят уже второй сезон подряд в рамках Мелбет-Первой лиги. Сейчас в турнирной таблице команда идёт на 13-м месте с 14 очками, позади – всего 11 туров первенства. Возглавляет турнирную таблицу с 23 баллами «Алания».