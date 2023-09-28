​В «Торпедо» могут заменить президента – назван кандидат

Руководители «Торпедо» недовольны работой Ярослава Савина на должности президента клуба. «Автозаводцы» рассматривают кандидатуру Дмитрия Кондратова, который сейчас возглавляет совет директоров в «Пари НН». Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

В то же время отмечается, что Дмитрием Кондратовым недоволен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – у них есть разногласия по будущему «Пари НН».

Стоит сказать, что весной «Торпедо» вылетело из Премьер-лиги. В настоящий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.