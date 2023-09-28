​Игрока тульского «Арсенала» «кинули» на 25 тысяч долларов – он хотел купить криптовалюту

У футболиста тульского «Арсенала» Алексея Померко, вероятно, украли 24,5 тысячи долларов. По просьбе игрока его друг Вячеслав Дмитриев передал эту сумму через посредника для перевода в криптовалюту. Тем не менее, сделка выполнена не была. Об этом сообщает ТАСС, приводя комментарий из правоохранительных органов.

Отмечается, что первая сделка через этого же человека на сумму в 10 тысяч долларов проходила успешно. Во второй же раз криптокошелёк пополнен не был, то есть игрока обманули. Полиция проводит проверку.

Тульский «Арсенал» в настоящий момент выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России.