Российский нападающий Сердер Сердеров объяснил, почему считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в мировом футболе.

«Он выиграл чемпионат мира и поставил точку. Сейчас Месси неприятно, что его сравнивают с Роналду», - высказался форвард в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что на счету Месси семь «Золотых мячей». В активе Криштиану пять аналогичных наград.

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