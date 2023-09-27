Экс-нападающий «Анжи» и московского ЦСКА Сердер Сердеров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о главном судейском беспределе в своей футбольной карьере.

- Главный судейский беспредел в вашей карьере?

- В Казахстане за пять туров до конца нас начали гасить судьи и загубили наше чемпионство.

Напомним, что в Казахстане Сердеров выступал за команду «Актобе»

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