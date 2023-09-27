Экс-нападающий «Анжи» Сердер Сердеров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своем отношении к дорогим вещам и автомобилям.

- После работы со Слуцким вы оказались в «Анжи». В одном из интервью вы рассказали, что в молодом возрасте купили машину за 4 миллиона рублей. Что это был за автомобиль?

- Это был Порше Каен Турбо. Тогда он стоил четыре миллиона, а сейчас такой стоит 12.

- У кого в том коллективе был самый крутой автомобиль?

- У всех были крутые тачки. У Это'о и Карлоса были Бугатти и Феррари, они ездили с охраной.

- А на чём вы передвигались за рубежом?

- Почти в каждом европейском клубе нам давали машины. Шкода, Фольксваген - там такое в ходу. Спокойно ездил на них и кайфовал, раз в месяц заправлялся.

- Не чувствовали сильной функциональной разницы между авто?

- Сейчас я остыл к шмоткам и машинам, езжу на средней машине.

«Роберто Карлос смеялся и веселился со всеми»: Сердер Сердеров – о работе с Бердыевым, людях в Польше и игре с Это’о