Российский форвард Сердер Сердеров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выступлениях в Венгрии.

- Вашим последним европейским клубом был «Мезекевешд».

- Да, всё верно. Я только на третий месяц смог правильно произносить название команды (смеётся).

- У нескольких моих знакомых, отдыхавших в Венгрии, крали там вещи. Вы не попали в эту преступную ловушку?

- Нет, у меня ничего подобного не было. Там же много цыган, но они разные. Есть очень бедные, а есть крайне богатые. Среднего не дано. У богатых на шее может по два килограмма золота висеть. В команде у нас был один богатый цыган, он выпячивал это. Золото, дорогая одежда и машины - всё было.

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