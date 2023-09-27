Российский форвард Сердер Сердеров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о карьере в хорватском чемпионате.

- После Польши вы перешли в хорватскую лигу. Там всё более дружелюбно?

- Хорваты топовые во всех планах. Страна кайфовая, чемпионат недооценённый. Я против всех молодых талантливых хорватов там играл. Против того же Гвардиола, Оршича и остальных.

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