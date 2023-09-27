Российский нападающий Сердер Сердеров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о выступлениях в польском чемпионате.

- Уехали вы в Польшу, в клуб «Краковия». Вы рассказывали, что в Польше вам не понравилось. Впоследствии жалели о своём решении?

- Я по жизни ни о чём не жалею, но в Польше люди мне показались недружелюбными, холодными, неприветливыми, командного духа не было вообще. В раздевалке никто ни с кем не здоровался, руки если и пожимали, то с максимально холодным выражением лица.

В Болгарии мне помогали адаптироваться, там люди больше похожи на россиян. Помогли найти квартиру, открыть счёт в банке. У нас так же принято – всегда помогаем иностранцам во всём. В Польше на меня всем было плевать. Я заселился в какие-то апартаменты, а на следующий день дверь в мою квартиру открылась, и на пороге появился незнакомый человек с пивом. Мне клуб высшей лиги снял непонятные двухкомнатные апартаменты, в которые заселился со мной какой-то совершенно левый человек. Я позвонил в клуб, чтобы рассказать о случившемся недоразумении, но мне ответили, что так и запланировано.

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