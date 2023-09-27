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Сердеров: «В Узбекистане было очень скучно» эксклюзив

27 Сентября 2023 • 10:20 Комментировать

Бывший игрок махачкалинского «Анжи» Сердер Сердеров в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об этапе карьеры в Узбекистане.

- Вы много играли заграницей. Ваш последний зарубежный клуб - это узбекистанский «Согдиана», за который вы провели всего один официальный матч. Почему?

- Как только началась СВО, мне пришлось уехать из Хорватии в аренду в Казахстан. В Хорватии у меня закончилась рабочая виза, а новую мне из-за паспорта не выдавали. Я уехал в Казахстан, где играл в топовой команде «Актобе». Там атмосфера и болельщики суперские. Всё было чётко, за исключением полей и инфраструктуры в целом, но разницы между Европой и Казахстаном в футбольном плане я не заметил. Затем я переехал в Узбекистан и через две недели понял, что это не моё. Не было желания там оставаться. В Узбекистане уровень жизни очень невысокий. Как только трансферное окно открылось, я сразу покинул клуб. Пожали руки с руководством и разошлись.

- Не было страшно выходить там на улицу в тёмное время суток?

- Не в этом дело. Я жил в Джизаке, там всего пара улиц. Маленький город, я очень быстро сварился. Там всего один супермаркет, мы туда с супругой ходили каждый день. Специально.

- Зачем?

- Чтобы было чем заняться – настолько там было скучно. В этом плане в Узбекистане не понравилось.

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Сердер Сердеров
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