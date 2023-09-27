Нападающий Сердер Сердеров совсем недавно вернулся в родной Дагестан из долгой заграничной командировки. Сердер поиграл за узбекистанские, казахстанские, хорватские, венгерский и польские команды, а теперь вместе с махачкалинским «Динамо» бьётся за выход в Российскую премьер-лигу. Сердер любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном и рассказал о работе с Курбаном Бердыевым, людях в Польше и игре с Роберто Карлосом.

- Сердер, здравствуйте! Начну с традиционного для себя вопроса. Почему вы соглашаетесь общаться с прессой?

- Это часть моей профессии. Если меня просят дать интервью, соглашаюсь. Никогда не отказываю.

- Спасибо вам за это! Вы недавно вернулись в родные пенаты, пополнили ряды махачкалинского «Динамо». Соскучились по Дагестану?

- Да, соскучился. Я вернулся полтора месяца назад и кайфую от всего, что происходит вокруг. Все друзья и родные здесь, рядом. Поддержка дагестанских болельщиков ощущается особенно. Тут все свои, это не то, что за границей.

- Вы ударно начали сезон, забили уже три гола. Нет желания стать лучшим бомбардиром?

- Цели такой точно не ставил. Цель одна - постараться выйти в РПЛ. Кто будет забивать или играть - значения не имеет. Главное – показывать результат на поле. Лично я максимально отдаюсь, когда играю. Вот и получилось, что забил три гола в трех играх.

- Вы говорите про выход в РПЛ. Думаете, текущий состав может побороться за повышение в классе?

- Я думаю, нам это по силам. У нас в команде все бойцы, мы будем расти год от года. Желание побеждать зашкаливает. У нас есть несколько опытных футболистов, тренерский штаб в представлении не нуждается, в руководстве тоже самые серьёзные люди. Есть всё для выхода в РПЛ.

- О тренерском штабе. Вы работаете с Курбаном Бердыевым. Можете объяснить его феномен?

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- В начале я даже удивлялся тому, что такой заслуженный тренер объясняет каждому игроку его действия на поле. Бывают тренеры, которые не всё могут донести. Бердыева надо просто услышать. Если ты его услышишь, то, выйдя на поле, будешь знать, как себя вести в каждом эпизоде. Это лучшее, что может быть у игрока.

- Как Бердыев в свои годы ведёт себя в коллективе?

- Когда нужно напихать, он напихает. Когда нужно похвалить, он похвалит. Когда нужно быть вторым отцом футболистам, он будет. К каждому игроку свой подход, мы же все разные. Нельзя ко всем одинаково. Его уважает вся команда и вся республика.

- Бытует мнение, что Бердыев - это про прагматизм и оборону. Это так?

- Я бы так не сказал. Понятно, что на тренировках мы уделяем много внимания действиям в защите, но над атакой мы тоже работаем. На старте сезона мы мало забивали, но в последних трёх турах забили семь голов.

- Президент клуба - Гаджи Гаджиев. Он участвует в тренировочном процессе?

- Он присутствует почти на каждой тренировке, всегда рядом с командой.

- Спортивный директор клуба - Шамиль Газизов. Он пригласил вас в клуб?

- Перед переходом я общался с Газизовым и с Гаджиевым. Мы просто поговорили, я пару дней потренировался с командой и подписал контракт. После перехода я уже познакомился с Бердыевым.

- Можете сказать, что руководство клуба делает ставку на местные кадры?

- В любом регионе хотят, чтобы играли местные. Но если местные не заслуживают места в составе, то они не играют. У нас в этом плане всё совпало. Есть хорошие местные ребята, а руководство хочет, чтобы молодые дагестанские футболисты развивались.

- В этом составе вы третий по старшинству. Не чувствуете себя дядькой в раздевалке?

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- Чувствую. У меня опыта больше, чем у многих ребят. Могу подсказать и направить в нужное русло. Чем могу, помогаю.

- Вы давно не играли в РПЛ. Соскучились?

- Вы знаете, раньше я всегда хотел играть в Премьер-лиге. Потом уехал в Европу, жизнь изменилась. Сейчас я просто решил, что хочу вернуться домой и помогать «Динамо». Ничего страшного, через годик будем в РПЛ (смеётся).

- Вы уже сказали, что много играли заграницей. Ваш последний зарубежный клуб - это узбекистанский «Согдиана», за который вы провели всего один официальный матч. Почему?

- Как только началась СВО, мне пришлось уехать из Хорватии в аренду в Казахстан. В Хорватии у меня закончилась рабочая виза, а новую мне из-за паспорта не выдавали. Я уехал в Казахстан, где играл в топовой команде «Актобе». Там атмосфера и болельщики суперские. Всё было чётко, за исключением полей и инфраструктуры в целом, но разницы между Европой и Казахстаном в футбольном плане я не заметил. Затем я переехал в Узбекистан и через две недели понял, что это не моё. Не было желания там оставаться. В Узбекистане уровень жизни очень невысокий. Как только трансферное окно открылось, я сразу покинул клуб. Пожали руки с руководством и разошлись.

- Не было страшно выходить там на улицу в тёмное время суток?

- Не в этом дело. Я жил в Джизаке, там всего пара улиц. Маленький город, я очень быстро сварился. Там всего один супермаркет, мы туда с супругой ходили каждый день. Специально.

- Зачем?

- Чтобы было чем заняться – настолько там было скучно. В этом плане в Узбекистане не понравилось.

- Вернусь к вашим словам про Хорватию. То есть вас выдворили из страны из-за вашей гражданской принадлежности?

- Меня никто не выгонял. У меня оставалось ещё два года по контракту, клуб мне разрешил тренироваться, но без рабочей визы я тренироваться не мог. Руководство настояло на том, чтобы я уехал в аренду, вот и поехал. С клубом никаких проблем не было, но в мире к россиянам в целом негативное отношение.

- Но в Казахстане вам понравилось?

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- В Казахстане понравилось, потому что я попал в отличный коллектив. Тамошние болельщики многим фору дадут.

- Первым вашим зарубежным клубом была софийская «Славия», которую тогда тренировал Александр Тарханов. Что вас больше всего поразило в Болгарии?

- Тогда в клубе собрался неплохой состав, был российский тренерский штаб и ещё несколько игроков из нашей страны. Быстро адаптировался, но были проблемы с языком. Английский я тогда совсем не знал, а болгарский вроде на русский похож, но слова часто звучат похоже, а имеют разные значения. В этом плане было тяжело, но в остальном всё складывалось отлично.

- После этого вы вернулись в Россию, пополнив ряды «Енисея». Почему не остались на берегах Чёрного моря?

- После переезда в Болгарию я думал, что вернусь домой ближе к 30 годам. Но потом получил предложение от красноярского клуба, там тогда собрался новый тренерский штаб во главе с Аленичевым и Титовым. Наверное, во многом это сказалось на моём решении. На годик пришёл, мы вывели команду в РПЛ, а затем я уехал.

- Уехали вы в Польшу, в клуб «Краковия». Вы рассказывали, что в Польше вам не понравилось. Впоследствии жалели о своём решении?

- Я по жизни ни о чём не жалею, но в Польше люди мне показались недружелюбными, холодными, неприветливыми, командного духа не было вообще. В раздевалке никто ни с кем не здоровался, руки если и пожимали, то с максимально холодным выражением лица.

В Болгарии мне помогали адаптироваться, там люди больше похож на россиян. Помогли найти квартиру, открыть счёт в банке. У нас так же принято – всегда помогаем иностранцам во всём. В Польше на меня всем было плевать. Я заселился в какие-то апартаменты, а на следующий день дверь в мою квартиру открылась, и на пороге появился незнакомый человек с пивом. Мне клуб высшей лиги снял непонятные двухкомнатные апартаменты, в которые заселился со мной какой-то совершенно левый человек. Я позвонил в клуб, чтобы рассказать о случившемся недоразумении, но мне ответили, что так и запланировано.

- После Польши вы перешли в хорватскую лигу. Там всё более дружелюбно?

- Хорваты топовые во всех планах. Страна кайфовая, чемпионат недооценённый. Я против всех молодых талантливых хорватов там играл. Против того же Гвардиола, Оршича и остальных.

- Вашим последним европейским клубом был «Мезекевешд».

- Да, всё верно. Я только на третий месяц смог правильно произносить название команды (смеётся).

- У нескольких моих знакомых, отдыхавших в Венгрии, крали там вещи. Вы не попали в эту преступную ловушку?

- Нет, у меня ничего подобного не было. Там же много цыган, но они разные. Есть очень бедные, а есть крайне богатые. Среднего не дано. У богатых на шее может по два килограмма золота висеть. В команде у нас был один богатый цыган, он выпячивал это. Золото, дорогая одежда и машины - всё было.

- Можно сказать, что вас помотало по Европе. Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера?

- В общем я доволен. Чего мне жалеть? Появилось много знакомых в футболе, это поможет мне в дальнейшем. Единственный минус - я сменил много команд. Если бы сейчас был выбор, сделал бы иначе. Давали короткие контракты, я их и подписывал. В целом хочу остаться в индустрии, но тренером себя не вижу.

- О тренерах. Вы работали с Леонидом Слуцким. Как оцените его как специалиста?

- Сильный специалист.

- Следите за его программами?

- Три его передачи с Дзюбой я посмотрел, но дальше не смог. Решил в это не углубляться, чтобы не менять свою точку зрения о Леониде Викторовиче.

- Многим футболистам это нравится. Они объясняют это тем, что происходящее на экране - это футбольный юмор.

- Футбольный юмор - это нормально, но там слишком много мата. Ладно ещё, когда этим занимаются действующие футболисты, но мне со стороны такое не нравится. В любом случае каждый делает то, что хочет.

- Но вы допускаете, что Слуцкий ещё может вернуться в профессию?

- Я уверен, что у него есть предложения в РПЛ. Дело же ещё в том, что он не в каждый клуб пойдёт. Вряд ли он согласится возглавить команду, которая борется за выживание.

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- После работы со Слуцким вы оказались в «Анжи». В одном из интервью вы рассказали, что в молодом возрасте купили машину за 4 миллиона рублей. Что это был за автомобиль?

- Это был Порше Каен Турбо. Тогда он стоил четыре миллиона, а сейчас такой стоит 12.

- У кого в том коллективе был самый крутой автомобиль?

- У всех были крутые тачки. У Это'о и Карлоса были Бугатти и Ферари, они ездили с охраной.

- А на чём вы передвигались за рубежом?

- Почти в каждом европейском клубе нам давали машины. Шкода, Фольксваген - там такое в ходу. Спокойно ездил на них и кайфовал, раз в месяц заправлялся.

- Не чувствовали сильной функциональной разницы между авто?

- Сейчас я остыл к шмоткам и машинам, езжу на средней машине.

- В Махачкале вы работали с Хиддинком. Он известен как спокойный тренер. Не пихал своим подопечным?

- А кому там было пихать? Это'о? (Смеётся). Сердерову и Смолову? Нам он тоже не пихал.

- Федор Смолов халявил на тренировках?

- Он никогда не халявил. То же самое говорят про Кокорина. Ребята, которые с ним тренировались, признаются, что они - лучшие футболисты последних лет.

- Роберто Карлос не отдалялся от команды?

- Вообще нет. Не было такого, что Это'о и Карлос были далеки от нас. Это'О как капитан решал все вопросы с руководством, помогал очень сильно. Карлос - весельчак. По его характеру нельзя было сказать, что он - чемпион мира и лучший левый защитник в истории. Со всеми смеялся и веселился.

- Мы стремительно движемся к концу, теперь наша традиционная рубрика блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- В плачевном состоянии.

- Лучший момент в карьере?

- Дебют во взрослом футболе.

- Вы армеец?

- Сто процентов.

- Лучший стадион, на котором вы выступали?

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- Олимпийский стадион.

- Худший стадион в карьере?

- В Чите. Старые трибуны, тяжёлое освещение. Ещё погода была плохая.

- Победить 1:0 или 5:4?

- 5:4.

- Главный судейский беспредел в вашей карьере?

- В Казахстане за пять туров до конца нас начали гасить судьи и загубили наше чемпионство.

- Случай, когда арбитр помогал вашей команде?

- Сложно вспомнить. Наверное, в одной игре за «Анжи».

- Забить победный или отдать пять голевых?

- Отдать пять.

- Лучший клуб мира на сегодняшний день?

- «Манчестер Сити».

- Лучший тренер мира на сегодняшний день?

- Гвардиола.

- А лучший игрок мира на данный момент?

- Месси.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Почему он?

- Он выиграл чемпионат мира и поставил точку. Сейчас Месси неприятно, что его сравнивают с Роналду.

- Россия - футбольная страна?

- Я считаю, что да. Есть стадионы, хорошие лиги. У молодёжи есть шансы.