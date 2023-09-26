Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему покинул Хорватию.

- Вы уже сказали, что много играли заграницей. Ваш последний зарубежный клуб - это узбекистанский «Согдиана», за который вы провели всего один официальный матч. Почему?

- Как только началась СВО, мне пришлось уехать из Хорватии в аренду в Казахстан. В Хорватии у меня закончилась рабочая виза, а новую мне из-за паспорта не выдавали. Я уехал в Казахстан, где играл в топовой команде «Актобе». Там атмосфера и болельщики суперские. Всё было чётко, за исключением полей и инфраструктуры в целом, но разницы между Европой и Казахстаном в футбольном плане я не заметил. Затем я переехал в Узбекистан и через две недели понял, что это не моё. Не было желания там оставаться. В Узбекистане уровень жизни очень невысокий. Как только трансферное окно открылось, я сразу покинул клуб. Пожали руки с руководством и разошлись.

Полное интервью Сердера Сердерова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 27 сентября, в 10:00 по московскому времени.