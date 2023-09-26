Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об общении со своими одноклубниками.

- В этом составе вы третий по старшинству. Не чувствуете себя дядькой в раздевалке?

- Чувствую. У меня опыта больше, чем у многих ребят. Могу подсказать и направить в нужное русло. Чем могу, помогаю.

Напомним, 29-летний футболист пополнил состав «Динамо» минувшим летом. За это время он сыграл в восьми матчах Мелбет-Первой лиги, забил три гола и записал на свой счет один ассист.

Полное интервью Сердера Сердерова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 27 сентября, в 10:00 по московскому времени.