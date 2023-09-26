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Сердер Сердеров: «Бердыева уважает вся команда и вся республика» эксклюзив

26 Сентября 2023 • 19:45 Комментировать
Енисей
...
Динамо Махачкала
01.10 13:00

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о работе с Курбаном Бердыевым.

- Как Бердыев в свои годы ведёт себя в коллективе?

- Когда нужно напихать, он напихает. Когда нужно похвалить, он похвалит. Когда нужно быть вторым отцом футболистам, он будет. К каждому игроку свой подход, мы же все разные. Нельзя ко всем одинаково. Его уважает вся команда и вся республика.

Напомним, Бердыев возглавляет махачкалинский коллектив с июля этого года.

Полное интервью Сердера Сердерова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 27 сентября, в 10:00 по московскому времени.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала Сердер Сердеров
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