Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы команды на выход в РПЛ.

- Вы говорите про выход в РПЛ. Думаете, текущий состав может побороться за повышение в классе?

- Я думаю, нам это по силам. У нас в команде все бойцы, мы будем расти год от года. Желание побеждать зашкаливает. У нас есть несколько опытных футболистов, тренерский штаб в представлении не нуждается, в руководстве тоже самые серьёзные люди. Есть всё для выхода в РПЛ.

Полное интервью Сердера Сердерова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 27 сентября, в 10:00 по московскому времени.