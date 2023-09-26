Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об эмоциях после перехода в дагестанский клуб.

- Вы недавно вернулись в родные пенаты, пополнили ряды махачкалинского «Динамо». Соскучились по Дагестану?

- Да, соскучился. Я вернулся полтора месяца назад и кайфую от всего, что происходит вокруг. Все друзья и родные здесь, рядом. Поддержка дагестанских болельщиков ощущается особенно. Тут все свои, это не то, что за границей.

Полное интервью Сердера Сердерова выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 27 сентября, в 10:00 по московскому времени.