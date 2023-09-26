Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о развитии ярославского клуба.

- Галимджан Михайлович, уже более двух месяцев вы являетесь генеральным директором футбольного клуба «Шинник» и можно, наверное, подвести некоторые первые итоги. Как вы считаете, какие направления развития клуба нужно было усилить?

- Вначале я хотел бы напомнить, что приступил к руководству клубом 13 июля, за три дня до старта команды в новом первенстве. После анализа текущей деятельности клуба на тот момент было принято решение развивать следующие направления: спортивное, инфраструктурное, кадровое и финансовое.

- Давайте начнем со спортивного.

- В период подготовки к нынешнему первенству команда столкнулась с проблемой потери ряда ключевых игроков. Формирование состава на следующий сезон началось с большим опозданием при полном отсутствии приемлемых предложений на трансферном рынке. В условиях начавшихся игр и потребности в точечной селекции было принято решение о привлечении в качестве спортивного координатора Александра Михайловича Побегалова. Перед ним были поставлены следующие задачи: точечное доукомплектование команды «Шинник», выявление перспективных спортсменов в РЦ «Шинник». Знания и опыт легендарного ярославского тренера и спортивного директора Сергея Викторовича Коровкина позволили систематизировать поиск игроков на совместно определенные необходимые позиции, требующие усиления. Спортивный отдел тщательно отбирал кандидатов в команду, рассматривалось много футболистов. Кто-то не устроил нас, кому-то не подошли наши условия… Последнее слово при принятии футболистов в команду всегда оставалось за главным тренером Дмитрием Ивановичем Хомухой.

В результате кропотливой работы, на мой взгляд, нам удалось в короткий срок привлечь в команду игроков, c которыми мы связываем серьезные надежды. Приход новичков расширил возможности команды, создал в составе конкуренцию.

В более глобальном плане перед спортивным отделом стоит задача в течение нынешнего сезона определиться с костяком команды, ядром коллектива, проводить планомерную селекционную работу, работать над снижением так называемого «среднего возраста» команды. Футболисты должны приглашаться на долгосрочные контракты, чтобы при условии их ухода в «топовые» команды клуб получал достойную компенсацию. Важно, что в числе молодых футболистов должны быть воспитанники РЦ «Шинник». Для этого необходимо так выстроить работу, чтобы каждый год в составе в обязательном порядке наигрывались лучшие выпускники футбольной школы. В настоящее время к тренировочному процессу основного состава привлекаются воспитанники футбольной школы 2005-2007 г.р.

- Какие планы есть по улучшению инфраструктуры клуба?

- В первую очередь, необходимо привести к требованиям регламента малую арену стадиона. Ранее она не раз выручала клуб при проведении домашних матчей поздней осенью и ранней весной. Будем стараться восстановить ее работоспособность и довести до соответствия требованиям лиги, чтобы избегать переносов домашних матчей команды на нейтральные поля.

На УТБ «Белкино», где базируется команда, запланированы реновация футбольного поля с установкой системы полива и дренажа, закупка новой сантехники и мебели для номеров, а также тренажеров для спортивного зала.

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Нельзя не сказать о масштабном проекте по реализации регионального модельного центра РФС в Петропавловском парке.

В настоящий момент на объекте началась стадия строительно-монтажных работ. На сегодняшний день выполнены проектные работы по первому этапу строительства РЦ РФС . До конца 2023 года будут закончены проектные работы по второму этапу строительства РЦ РФС. Сейчас подрядчик приступил к строительно – монтажным работам по возведению плоскостных сооружений. Намеченный срок окончания строительства всего РЦ РФС – 2025 год. Ввод в строй Регионального модельного центра РФС «Шинник» станет важнейшим событием для развития детско-юношеского футбола в области.

Если говорить об основной чаше стадиона «Шинник», то сейчас готовится визуализация реконструкции стадиона. Все понимают, что арену надо приводить в порядок. В связи с этим будем стараться попасть в соответствующие программы Министерства спорта РФ.

- Теперь, если можно, о кадровом направлении.

- Про усилившего спортивное направление Александра Михайловича Побегалова я уже сказал.

С июля в клубе работает на должности заместителя генерального директора Борис Викторович Никоноров, чемпион мира по пляжному футболу, пользующийся авторитетом в спортивных кругах. В клубе Борис Викторович занимается маркетингом и коммерцией, популяризацией футбольного клуба «Шинник» и его игроков, проведением разного рода фестивалей и мастер-классов.

Возглавить коммерческий отдел была приглашена Анастасия Олеговна Озерова, имеющая опыт работы в профессиональных футбольных клубах таких, как мини-футбольный клуб «Динамо-Москва» и футбольный клуб «Локомотив», опыт организации и проведения международных спортивных мероприятий, в том числе матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Анастасия Олеговна является действующим преподавателем департамента маркетинга и спортивного бизнеса в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Отметил бы и приход в клуб нового юрисконсульта Владимира Борисовича Гаврилова. Опытный специалист работал в ФК «Шинник» с 2002 года (Премьер лига, Первый дивизион), в 2009-2016 годах в НТМ-Холдинге, в 2016-2023 годах в РЦ «Шинник», Федерации футбола Ярославской области.

- Что можете сказать об организационной работе клуба?

- Несмотря на имевшиеся трудности, нам удалось, что называется, успешно «запустить» сезон на домашнем стадионе. Уровень проведения игр соответствует всем многочисленным требованиям лиги, делегаты матчей в своих рапортах фиксируют в этом плане отсутствие каких-либо замечаний.

Считаю, что сотрудники коммерческого отдела успешно справляются с задачей сохранения прежних наработок и внедрения новых. Клуб еще больше становится открыт для поклонников спорта. Практически каждую неделю проводятся выездные мероприятия с участием игроков «Шинника». Футболистов можно встретить в школах, торговых центрах, на улицах города. Неформальное общение интересно и игрокам команды, и болельщикам.

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Любители спорта отметили работу клуба в социальных сетях. В этом смысле мы стараемся идти в ногу со временем. Многочисленные нестандартные видеоролики на клубных страничках «ВК» и «Телеграм» стали вирусными, получили высокую оценку не только ярославцев, но и всех пользователей интернета. Несомненно, работа в этом направлении будет продолжена.

Усиление работы в информационном и коммерческом направлении сказывается на увеличении посещаемости матчей команды. Число болельщиков на трибунах постепенно растет. Матчи с «Химками» и «Кубанью» собрали наибольшее количество зрителей в постковидный период. Надеемся, на рост посещаемости и в дальнейшем.

Продолжаем развивать традиции предматчевых развлекательных программ, так полюбившиеся болельщикам. Используя прежний опыт, планируем привнести и некоторые новинки. Думаю, уже в ближайшее время поклонники спорта оценят эти нововведения.

Мы ждем зрителей на стадионе. Вместе со своими болельщиками наша команда способна на многое!