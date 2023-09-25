Глава Астраханской области – о «Волгаре»: «Рисунок игры есть, победы будут»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поделился мнением о флагмане регионального футбола – футбольном клубе «Волгарь». Напомним, что команда является абсолютным аутсайдером Мелбет-Первой лиги и идёт на последнем месте в турнирной таблице первенства после 11 туров. В активе команды лишь пять очков и ноль побед.

«Начало этого сезона заставило нас побеспокоиться. Но вместе с тем приняты необходимые кадровые решения. Сегодня у команды уже виден рисунок. И я уверен, что победы придут», - уверен Бабушкин в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем туре «Волгарь» встретится с новороссийским черноморцем на выезде. Отметим, что волжане пока являются единственным клубом турнира без побед.