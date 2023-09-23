«Шинник» ворвался в тройку, разгромив «Родину»

Не проигрывавшая с лета «Родина» в 11-м туре Мелбет-Первой лиги играла против «Шинника». Гол Игоря Андреева позволил гостям быть сильнее в первом тайме. Он же отличился после перерыва через минуту после голевой попытки Астемира Гордюшенко. А точку на 80-й минуте с пенальти поставил Василий Алейников - 3:1. На 90-й минуте отличился Данила Сухомлинов - 4:1.
«Шинник» с 19 очками идет на третьем месте, противник (14) делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|26'Андреев Игорь (0:1)
|(1:1) Гордюшенко Астемир57'
|58'Андреев Игорь (1:2)
|80'Алейников Василий (1:3)
|90'Сухомлинов Данила (1:4)
Городовой Алексей•Плиев Заурбек 44'46' (Насыров Исламжан (46') •Сокол Артём•Юдинцев Георгий• 77'Кризан Митя•Султонов Мухаммад5' (Бакаев Солтмурад (5'•Самко Владислав81') •Фищенко Руслан 47'71' (Камышев Илья (71') •Гордюшенко Астемир•Вачхольз Весли Ната• 77'Турищев Максим•Тимошенко Иван71' (Калмыков Амур (71') 87'
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий•Валиахметов Эдуард•Гузь Дмитрий• 33'Самсонов Артём Сергеевич•Алейников Василий86' (Малыхин Дмитрий (86') •Гащенков Михаил63' (Сухомлинов Данила (63') •Зинков Вячеслав•Малахов Артём86' (Ставпец Александр (86') •Соколов Игорь72' (Семёнов Андрей Игоревич (72') •Андреев Игорь72' (Рубцов Илья (72')
23 сентября.
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