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Мелбет-Первая лига

«Шинник» ворвался в тройку, разгромив «Родину»

23 Сентября 2023 • 20:02 Комментировать
Родина Москва
1:4
Шинник
окончен

Не проигрывавшая с лета «Родина» в 11-м туре Мелбет-Первой лиги играла против «Шинника». Гол Игоря Андреева позволил гостям быть сильнее в первом тайме. Он же отличился после перерыва через минуту после голевой попытки Астемира Гордюшенко. А точку на 80-й минуте с пенальти поставил Василий Алейников - 3:1. На 90-й минуте отличился Данила Сухомлинов - 4:1.

«Шинник» с 19 очками идет на третьем месте, противник (14) делит 11-ю строчку.

Протокол игры  
Родина Москва1:4Шинник
  26'Андреев Игорь (0:1)
(1:1) Гордюшенко Астемир57'  
  58'Андреев Игорь (1:2)
  80'Алейников Василий (1:3)
  90'Сухомлинов Данила (1:4)
Городовой АлексейПлиев Заурбек  44' 46' (Насыров Исламжан ( 46') Сокол АртёмЮдинцев Георгий  77'Кризан МитяСултонов Мухаммад 5' (Бакаев Солтмурад ( 5'Самко Владислав 81') Фищенко Руслан  47' 71' (Камышев Илья ( 71') Гордюшенко АстемирВачхольз Весли Ната  77'Турищев МаксимТимошенко Иван 71' (Калмыков Амур ( 71'  87')
Запасные: Дмитриев ОлегКлещенко АлександрВоропаев АртёмБезчаснюк АлександрШвагирев МаксимШильцов Константин
Довбня АлександрШадринцев ДмитрийВалиахметов ЭдуардГузь Дмитрий  33'Самсонов Артём СергеевичАлейников Василий 86' (Малыхин Дмитрий ( 86') Гащенков Михаил 63' (Сухомлинов Данила ( 63') Зинков ВячеславМалахов Артём 86' (Ставпец Александр ( 86') Соколов Игорь 72' (Семёнов Андрей Игоревич ( 72') Андреев Игорь 72' (Рубцов Илья ( 72')
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
23 сентября.

 

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Шинник Родина Москва
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