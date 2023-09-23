«Шинник» ворвался в тройку, разгромив «Родину»

Не проигрывавшая с лета «Родина» в 11-м туре Мелбет-Первой лиги играла против «Шинника». Гол Игоря Андреева позволил гостям быть сильнее в первом тайме. Он же отличился после перерыва через минуту после голевой попытки Астемира Гордюшенко. А точку на 80-й минуте с пенальти поставил Василий Алейников - 3:1. На 90-й минуте отличился Данила Сухомлинов - 4:1.

«Шинник» с 19 очками идет на третьем месте, противник (14) делит 11-ю строчку.