«Акрон» не смог забить «Нефтехимику»

Подходит к концу 11-й тур Мелбет-Первой лиги. Недавний лидер, «Акрон», продолжает буксовать. Сегодня в домашнем матче с «Нефтехимиком» тольяттинцы не смогли забить аутсайдеру. Иван Чудин дважды мог получше пробить головой после кроссов с левого фланга. Андрес Понсе также головой после подачи со штрафного бил сильно, но мимо. И все же нули на табло остались с командами до конца.

«Акрон» вышел на чистое четвертое место, соперник также четвертый, но с конца.