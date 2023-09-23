«Акрон» не смог забить «Нефтехимику»

Подходит к концу 11-й тур Мелбет-Первой лиги. Недавний лидер, «Акрон», продолжает буксовать. Сегодня в домашнем матче с «Нефтехимиком» тольяттинцы не смогли забить аутсайдеру. Иван Чудин дважды мог получше пробить головой после кроссов с левого фланга. Андрес Понсе также головой после подачи со штрафного бил сильно, но мимо. И все же нули на табло остались с командами до конца.
«Акрон» вышел на чистое четвертое место, соперник также четвертый, но с конца.
Протокол игры
Волков Сергей•Данилкин Егор•Бокоев Марат82' (Димоски Боян (82') • 85'Анджелкович Неманья•Макаров Сергей66' (Апеков Руслан (66') •Килин Антон66' (Погосов Артём (66') •Чудин Иван•Песегов Евгений68' (Азаров Владимир (68') •Савичев Константин•Понсе Андрес66' (Эльдарушев Абу-Саид (66') •Данилин Кирилл
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Зорин Богдан•Котов Павел•Денисов Роман•Джамилов Султан70' (Липовой Данил (70') •Петров Максим Вячеславович•Кокоев Давид85' (Першин Матвей (85') • 90'Котик Артём85' (Емельянов Данила (85')
23 сентября.
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