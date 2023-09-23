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Мелбет-Первая лига

«Акрон» не смог забить «Нефтехимику»

23 Сентября 2023 • 19:54 Комментировать
Акрон
0:0
Нефтехимик
окончен

Подходит к концу 11-й тур Мелбет-Первой лиги. Недавний лидер, «Акрон», продолжает буксовать. Сегодня в домашнем матче с «Нефтехимиком» тольяттинцы не смогли забить аутсайдеру. Иван Чудин дважды мог получше пробить головой после кроссов с левого фланга. Андрес Понсе также головой после подачи со штрафного бил сильно, но мимо. И все же нули на табло остались с командами до конца.

«Акрон» вышел на чистое четвертое место, соперник также четвертый, но с конца.

Протокол игры  
Акрон0:0Нефтехимик
Волков СергейДанилкин ЕгорБокоев Марат 82' (Димоски Боян ( 82'  85') Анджелкович НеманьяМакаров Сергей 66' (Апеков Руслан ( 66') Килин Антон 66' (Погосов Артём ( 66') Чудин ИванПесегов Евгений 68' (Азаров Владимир ( 68') Савичев КонстантинПонсе Андрес 66' (Эльдарушев Абу-Саид ( 66') Данилин Кирилл
Запасные: Ходжаниязов ДжамалдинСангаре ДэвидХубаев ДавидКонюхов ВадимBart Eduardovich
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков МаратШоркин МаксимЗорин БогданКотов ПавелДенисов РоманДжамилов Султан 70' (Липовой Данил ( 70') Петров Максим ВячеславовичКокоев Давид 85' (Першин Матвей ( 85'  90') Котик Артём 85' (Емельянов Данила ( 85')
Запасные: Кахидзе АлександрГерасимов АлексейАгалаков ВладиславЕщенко СергейМорозов КириллТалалай Денис
23 сентября.

 

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Нефтехимик Акрон
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