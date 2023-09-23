«Химки» добыли победу в матче против «Ленинградца»

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «Ленинградца». Команда Андрея Талалаева набрала три очка в споре с аутсайдером, но не без проблем. Владислав Яковлев отличился на 20-й минуте, но у соперника достаточно быстро удалось отыграться усилиями Никиты Розманова. И все же после перерыва Хетаг Хосонов забил победный мяч.

2:1, «Химки» делят четвертое место, а соперник рискует оказаться в зоне вылета по итогам тура.