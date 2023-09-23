«Химки» добыли победу в матче против «Ленинградца»

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «Ленинградца». Команда Андрея Талалаева набрала три очка в споре с аутсайдером, но не без проблем. Владислав Яковлев отличился на 20-й минуте, но у соперника достаточно быстро удалось отыграться усилиями Никиты Розманова. И все же после перерыва Хетаг Хосонов забил победный мяч.
2:1, «Химки» делят четвертое место, а соперник рискует оказаться в зоне вылета по итогам тура.
Протокол игры
|(1:0) Яковлев Владислав Геннадьевич20'
|35'Розманов Никита (1:1)
|(2:1) Хосонов Хетаг58'
Обухов Игорь•Голубович Петар59' (Берковский Илья (59') •Степанов Данил•Варатынов Сергей•Волков Захар•Терехов Сергей•Хосонов Хетаг90' (Мохаммад Амир (90') •Нетфуллин Равиль•Руденко Александр Александрович59' (Садыгов Илья (59') •Панченко Кирилл46' (Магомедов Бутта (46') •Яковлев Владислав Геннадьевич59' (Скворцов Лев (59') 68'
Карабашев Никита•Беляев Максим•Костин Сергей•Яковлев Андрей65' (Ильин Сергей (65') •Хитяев Андрей•Микушин Владислав73' (Шепелев Владислав (73') •Казаков Руслан•Колесниченко Кирилл73' (Маркин Михаил (73') •Розманов Никита65' (Жиронкин Виталий (65') •Суханов Эдуард• 25'Бачинский Максим
23 сентября.
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