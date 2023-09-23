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Мелбет-Первая лига

«Химки» добыли победу в матче против «Ленинградца»

23 Сентября 2023 • 19:36 Комментировать
Химки
2:1
Ленинградец
окончен

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «Ленинградца». Команда Андрея Талалаева набрала три очка в споре с аутсайдером, но не без проблем. Владислав Яковлев отличился на 20-й минуте, но у соперника достаточно быстро удалось отыграться усилиями Никиты Розманова. И все же после перерыва Хетаг Хосонов забил победный мяч.

2:1, «Химки» делят четвертое место, а соперник рискует оказаться в зоне вылета по итогам тура.

Протокол игры  
Химки2:1Ленинградец
(1:0) Яковлев Владислав Геннадьевич20'  
  35'Розманов Никита (1:1)
(2:1) Хосонов Хетаг58'  
Обухов ИгорьГолубович Петар 59' (Берковский Илья ( 59') Степанов ДанилВаратынов СергейВолков ЗахарТерехов СергейХосонов Хетаг 90' (Мохаммад Амир ( 90') Нетфуллин РавильРуденко Александр Александрович 59' (Садыгов Илья ( 59') Панченко Кирилл 46' (Магомедов Бутта ( 46') Яковлев Владислав Геннадьевич 59' (Скворцов Лев ( 59'  68')
Запасные: Поройков СтаниславЧежия ИраклийМитрюшкин АнтонАветисян ПетросКасимов Тимур
Карабашев НикитаБеляев МаксимКостин СергейЯковлев Андрей 65' (Ильин Сергей ( 65') Хитяев АндрейМикушин Владислав 73' (Шепелев Владислав ( 73') Казаков РусланКолесниченко Кирилл 73' (Маркин Михаил ( 73') Розманов Никита 65' (Жиронкин Виталий ( 65') Суханов Эдуард  25'Бачинский Максим
Запасные: Кудрявцев РоманГорулёв ВиталийНиколаев СергейКаптилов ВалерийЗайцев Андрей
23 сентября.

 

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Химки Ленинградец
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