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Мелбет-Первая лига

«Алания» снова лидирует после заслуженной победы над «СКА-Хабаровском»

23 Сентября 2023 • 18:58 Комментировать
Алания
2:1
СКА-Хабаровск
окончен

«Алания» после двух матчей без побед принимала «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги Максим Кутовой в дебюте едва не переиграл голкипера в ближнем бою. В ответ выход два в два, и Николай Гиоргобиани головой пробил во вратаря. Валерий Царукян ворвался в штрафную, эффектно подбросил мяч, обыграв голкипера, и открыл счет.

После перерыва Саид Алиев с острого угла не попал в створ, но вскоре он взял игру на себя, от центрального круга прошел оборону и переиграл голкипера, оказавшись перед ним в одиночестве. Гиоргобиани исправился и после подачи Царукяна отличился, головой отправив мяч в сетку. Авторы голов в составе «Алании» по очереди стреляли по каркасу ворот соперника. Гиоргобиани на 90-й минуте снова попал в штангу, но его команда и так победила - 2:1.

«Алания» с 23 очками вернулась на вершину. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Алания2:1СКА-Хабаровск
(1:0) Царукян Валерий27'  
  63'Алиев Саид (1:1)
(2:1) Гиоргобиани Николай70'  
Солдатенко РостиславКачмазов Сослан 77' (Багаев Алан ( 77') Шавлохов ДавидСухорученко МихаилБутаев Аллон 46' (Хабалов Алан ( 46') Тарба ЗаурЧочиев Алан 67' (Засеев Азамат ( 67') Царукян ВалерийГиоргобиани НиколайГурциев Батраз 67' (Кротов Вячеслав ( 67') Машуков Ислам
Запасные: Дауров РусланБакаев МихаилГубиев ЭрикГаглоев ТарасМельников СтепанХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Имамов ИсламКожемякин ОлегМусалов МагомедПокидышев НиколайНикитин Андрей ВладимировичСимонян АртёмСавинов Андрей 84' (Яо Жан Шарль I ( 84') Петров ИльяКутовой Максим 46' (Алиев Саид ( 46'  48'  48') Гонгапшев Альбек 48' (Подберёзкин Вячеслав ( 48') Бегун Дмитрий 90' (Рукас Томас ( 90')
Запасные: Чавара МаркоСосранов РустамШипунов ТимофейСугробов ВладимирНикитин КириллСтародуб Дмитрий
23 сентября.

 

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Алания СКА-Хабаровск
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