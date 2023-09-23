«Алания» снова лидирует после заслуженной победы над «СКА-Хабаровском»

«Алания» после двух матчей без побед принимала «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги Максим Кутовой в дебюте едва не переиграл голкипера в ближнем бою. В ответ выход два в два, и Николай Гиоргобиани головой пробил во вратаря. Валерий Царукян ворвался в штрафную, эффектно подбросил мяч, обыграв голкипера, и открыл счет.

После перерыва Саид Алиев с острого угла не попал в створ, но вскоре он взял игру на себя, от центрального круга прошел оборону и переиграл голкипера, оказавшись перед ним в одиночестве. Гиоргобиани исправился и после подачи Царукяна отличился, головой отправив мяч в сетку. Авторы голов в составе «Алании» по очереди стреляли по каркасу ворот соперника. Гиоргобиани на 90-й минуте снова попал в штангу, но его команда и так победила - 2:1.

«Алания» с 23 очками вернулась на вершину. Соперник - 10-й.