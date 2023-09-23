«Арсенал» в меньшинстве поделил очки с главным аутсайдером

Главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги, «Волгарь», в 11-м туре принимал «Арсенал», который играет успешнее, но всё равно редко радует своих болельщиков. Ишхан Гелоян довольно быстро вывел гостей вперед, но Дмитрий Лесников сравнял счет на 33-й минуте. Весь второй тайм «оружейники» провели в меньшинстве после удаления Ильи Бычковского. Но в итоге ничья 1:1. В онлайн-таблице «Арсенал» поднялся на 11-е место, соперник - последний.
Протокол игры
|16'Гелоян Ишхан (0:1)
|(1:1) Лесников Дмитрий33'
Одоевский Даниил•Прошкин Егор• 43'Гилязетдинов Артур•Шляков Евгений•Зуев Илья•Хомуха Иван•Клёнкин Данил74' (Атабаев Эрбол (74') •Ткачук Денис• 74'Смирнов Данила•Лесников Дмитрий•Жамалетдинов Тимур74' (Косарев Кирилл (74')
Кокарев Никита•Быковский Илья 30'• 46'Большаков Кирилл•Ботака-Иобома Эрвинг•Попов Артём•Кайнов Максим• 18'Макаров Анатолий50' (Голосов Илья (50') •Лёвин Владислав66' (Барков Дмитрий (66') •Ткачёв Сергей50' (Ндука Ифеани Давид (50') •Гелоян Ишхан86' (Нижегородов Константин (86') •Окоронкво Джонатан Теофилус66' (Гираев Карим (66')
23 сентября.
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