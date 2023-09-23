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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» в меньшинстве поделил очки с главным аутсайдером

23 Сентября 2023 • 18:54 Комментировать
Волгарь
1:1
Арсенал Тула
окончен

Главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги, «Волгарь», в 11-м туре принимал «Арсенал», который играет успешнее, но всё равно редко радует своих болельщиков. Ишхан Гелоян довольно быстро вывел гостей вперед, но Дмитрий Лесников сравнял счет на 33-й минуте. Весь второй тайм «оружейники» провели в меньшинстве после удаления Ильи Бычковского. Но в итоге ничья 1:1. В онлайн-таблице «Арсенал» поднялся на 11-е место, соперник - последний.

Протокол игры  
Волгарь1:1Арсенал Тула
  16'Гелоян Ишхан (0:1)
(1:1) Лесников Дмитрий33'  
Одоевский ДаниилПрошкин Егор  43'Гилязетдинов АртурШляков ЕвгенийЗуев ИльяХомуха ИванКлёнкин Данил 74' (Атабаев Эрбол ( 74') Ткачук Денис  74'Смирнов ДанилаЛесников ДмитрийЖамалетдинов Тимур 74' (Косарев Кирилл ( 74')
Запасные: Анисимов АндрейШайхтдинов ДамирМартовой ДаниилБолонин АлександрПолубояринов ДанилШакуро ПавелСмирнов Олег
Кокарев НикитаБыковский Илья  30'  46'Большаков КириллБотака-Иобома ЭрвингПопов АртёмКайнов Максим  18'Макаров Анатолий 50' (Голосов Илья ( 50') Лёвин Владислав 66' (Барков Дмитрий ( 66') Ткачёв Сергей 50' (Ндука Ифеани Давид ( 50') Гелоян Ишхан 86' (Нижегородов Константин ( 86') Окоронкво Джонатан Теофилус 66' (Гираев Карим ( 66')
Запасные: Денисов АлександрХалназаров РустамЯковлев МихаилЧерчесов СтаниславХабибов АнсорЛевашов Михаил
23 сентября.

 

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Волгарь Арсенал Тула
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