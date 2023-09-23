«Арсенал» в меньшинстве поделил очки с главным аутсайдером

Главный аутсайдер Мелбет-Первой лиги, «Волгарь», в 11-м туре принимал «Арсенал», который играет успешнее, но всё равно редко радует своих болельщиков. Ишхан Гелоян довольно быстро вывел гостей вперед, но Дмитрий Лесников сравнял счет на 33-й минуте. Весь второй тайм «оружейники» провели в меньшинстве после удаления Ильи Бычковского. Но в итоге ничья 1:1. В онлайн-таблице «Арсенал» поднялся на 11-е место, соперник - последний.