«Кубань» ушла от поражения в матче с «Тюменью»

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» пыталась покинуть последнее место по итогам домашнего матча против «Тюмени». Гости вышли вперед уже на 12-й минуте после прицельного удара Виталия Шитова. Тюменские футболисты могли уже всерьез надеяться на победу и выход на третье место, но Илья Грузнов на 88-й минуте разрушил их планы, сравняв счет, - 1:1.

«Кубань» с 6 очками занимает предпоследнее место, соперник делит седьмую строчку.