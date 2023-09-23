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Мелбет-Первая лига

«Кубань» ушла от поражения в матче с «Тюменью»

23 Сентября 2023 • 18:24 Комментировать
Кубань
1:1
Тюмень
окончен

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» пыталась покинуть последнее место по итогам домашнего матча против «Тюмени». Гости вышли вперед уже на 12-й минуте после прицельного удара Виталия Шитова. Тюменские футболисты могли уже всерьез надеяться на победу и выход на третье место, но Илья Грузнов на 88-й минуте разрушил их планы, сравняв счет, - 1:1.

«Кубань» с 6 очками занимает предпоследнее место, соперник делит седьмую строчку.

Протокол игры  
Кубань1:1Тюмень
  12'Шитов Виталий (0:1)
(1:1) Грузнов Илья88'  
Нестеренко ЮрийТемников Иван  44'Смирнов АлександрВеденеев МаксимОсипов ЕвгенийАбдоков НуриБакалюк Никита 24' (Мосейчук Илья ( 24') Левин Гаррик  32' 46' (Кенфак Оливье ( 46'  83') Рейхмен Богдан 68' (Безденежных Игорь ( 68') Шарипов Альберт 75' (Кертанов Константин ( 75') Лаук Максим 47' (Грузнов Илья ( 47')
Запасные: Терновский ДмитрийТаказов СосланБайрыев Азат
Любаков ЕгорБем АлександрБайтуков РусланПеченкин НикитаСиняк Антон 30' (Маркелов Иван ( 30') Петров МихаилБалахонцев Никита 60' (Шадрин Павел ( 60') Самойлов ДенисКасаткин Никита 68' (Мырзаков Кирилл ( 68') Шитов Виталий 60' (Кобялко Антон ( 60') Порохов Илья
Запасные: Милютин ВадимЧуканов АндреаГубочкин АлексейБолотов ЕвгенийСавин Андрей
23 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Тюмень
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