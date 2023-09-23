«Кубань» ушла от поражения в матче с «Тюменью»

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» пыталась покинуть последнее место по итогам домашнего матча против «Тюмени». Гости вышли вперед уже на 12-й минуте после прицельного удара Виталия Шитова. Тюменские футболисты могли уже всерьез надеяться на победу и выход на третье место, но Илья Грузнов на 88-й минуте разрушил их планы, сравняв счет, - 1:1.
«Кубань» с 6 очками занимает предпоследнее место, соперник делит седьмую строчку.
Протокол игры
|12'Шитов Виталий (0:1)
|(1:1) Грузнов Илья88'
Нестеренко Юрий•Темников Иван• 44'Смирнов Александр•Веденеев Максим•Осипов Евгений•Абдоков Нури•Бакалюк Никита24' (Мосейчук Илья (24') •Левин Гаррик 32'46' (Кенфак Оливье (46') • 83'Рейхмен Богдан68' (Безденежных Игорь (68') •Шарипов Альберт75' (Кертанов Константин (75') •Лаук Максим47' (Грузнов Илья (47')
Запасные: Терновский Дмитрий•Таказов Сослан•Байрыев Азат
Любаков Егор•Бем Александр•Байтуков Руслан•Печенкин Никита•Синяк Антон30' (Маркелов Иван (30') •Петров Михаил•Балахонцев Никита60' (Шадрин Павел (60') •Самойлов Денис•Касаткин Никита68' (Мырзаков Кирилл (68') •Шитов Виталий60' (Кобялко Антон (60') •Порохов Илья
23 сентября.
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