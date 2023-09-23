«Динамо» Махачкала - новый лидер Первой лиги

В одном из центральных матчей 11-го тура Мелбет-Первой лиги играли представители верхней части таблицы, «Динамо» Махачкала и «Сокол». На 36-й минуте Муталип Алибеков вывел хозяев вперед, а ближе к концу матча Михаил Костюков увеличил перевес динамовцев - 2:0.

Махачкалинцы выиграли в четвертый раз подряд и с 21 очком выходят на первое место в таблице. Соперник с 17 баллами делит третье место.