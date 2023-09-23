«Динамо» Махачкала - новый лидер Первой лиги

В одном из центральных матчей 11-го тура Мелбет-Первой лиги играли представители верхней части таблицы, «Динамо» Махачкала и «Сокол». На 36-й минуте Муталип Алибеков вывел хозяев вперед, а ближе к концу матча Михаил Костюков увеличил перевес динамовцев - 2:0.
Махачкалинцы выиграли в четвертый раз подряд и с 21 очком выходят на первое место в таблице. Соперник с 17 баллами делит третье место.
Протокол игры
|(1:0) Алибеков Муталип36'
|(2:0) Костюков Михаил74'
Волк Давид• 18'Ковачевич Владимир•Алибеков Муталип•Храмцов Максим•Кагермазов Сослан70' (Сундуков Темиркан (70') •Шумахов Идар88' (Santino Smith (88') •Глушков Никита Сергеевич 64'79' (Лисакович Руслан (79') •Сердеров Сердер46' (Костюков Михаил (46') •Юсупов Залимхан•Касинтура Эгаш88' (Сандрачук Александр (88') •Абдуллахи Квари
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Абазов Астемир•Сериков Илья•Караев Максим•Евдокимов Андрей•Леонтьев Игорь 62'64' (Казанцев Данил (64') •Сасин Дмитрий72' (Козловский Никита (72') •Мальцев Михаил73' (Югалдин Дмитрий (73') •Бабаев Владлен64' (Ежков Данила (64') •Морозов Владислав76' (Турсунов Игорь (76')
Запасные: Маньков Никита•Фёдоров Артём
23 сентября.
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