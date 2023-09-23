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Мелбет-Первая лига

«Динамо» Махачкала - новый лидер Первой лиги

23 Сентября 2023 • 17:56 Комментировать
Динамо Махачкала
2:0
Сокол
окончен

В одном из центральных матчей 11-го тура Мелбет-Первой лиги играли представители верхней части таблицы, «Динамо» Махачкала  и «Сокол». На 36-й минуте Муталип Алибеков вывел хозяев вперед, а ближе к концу матча Михаил Костюков увеличил перевес динамовцев - 2:0.

Махачкалинцы выиграли в четвертый раз подряд и с 21 очком выходят на первое место в таблице. Соперник с 17 баллами делит третье место.

Протокол игры  
Динамо Махачкала2:0Сокол
(1:0) Алибеков Муталип36'  
(2:0) Костюков Михаил74'  
Волк Давид  18'Ковачевич ВладимирАлибеков МуталипХрамцов МаксимКагермазов Сослан 70' (Сундуков Темиркан ( 70') Шумахов Идар 88' (Santino Smith ( 88') Глушков Никита Сергеевич  64' 79' (Лисакович Руслан ( 79') Сердеров Сердер 46' (Костюков Михаил ( 46') Юсупов ЗалимханКасинтура Эгаш 88' (Сандрачук Александр ( 88') Абдуллахи Квари
Запасные: Гошев ЕвгенийЗайнивов АлимханМагомедов РажабМагомедов ТимурАбдурагимов РамазанОсокин Денис
Косаревский ПётрМолодцов АртёмАбазов АстемирСериков ИльяКараев МаксимЕвдокимов АндрейЛеонтьев Игорь  62' 64' (Казанцев Данил ( 64') Сасин Дмитрий 72' (Козловский Никита ( 72') Мальцев Михаил 73' (Югалдин Дмитрий ( 73') Бабаев Владлен 64' (Ежков Данила ( 64') Морозов Владислав 76' (Турсунов Игорь ( 76')
Запасные: Маньков НикитаФёдоров Артём
23 сентября.

 

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Сокол Динамо Махачкала
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