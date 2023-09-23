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Мелбет-Первая лига

«Алания» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

23 Сентября 2023 • 16:30 Комментировать
Алания
1:0
СКА-Хабаровск
1-й тайм

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Алания» и «СКА-Хабаровск».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Алания1:0СКА-Хабаровск
(1:0) 26' 
Солдатенко РостиславКачмазов СосланШавлохов ДавидСухорученко МихаилБутаев АллонТарба ЗаурЧочиев АланЦарукян ВалерийГиоргобиани НиколайГурциев БатразМашуков Ислам
Запасные: Кротов ВячеславЗасеев АзаматХабалов АланДауров РусланБакаев МихаилГубиев ЭрикГаглоев ТарасМельников СтепанБагаев АланХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Имамов ИсламКожемякин ОлегМусалов МагомедПокидышев НиколайНикитин Андрей ВладимировичСимонян АртёмСавинов АндрейПетров ИльяКутовой МаксимГонгапшев АльбекБегун Дмитрий
Запасные: Чавара МаркоСосранов РустамАлиев СаидПодберёзкин ВячеславЯо Жан Шарль IШипунов ТимофейСугробов ВладимирНикитин КириллСтародуб ДмитрийРукас Томас
23 сентября.
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Алания СКА-Хабаровск
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АЛАНИЯ СКА-ХАБАРОВСК
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