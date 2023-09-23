«Алания» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Алания» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Алания - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан•Шавлохов Давид•Сухорученко Михаил•Бутаев Аллон•Тарба Заур•Чочиев Алан•Царукян Валерий•Гиоргобиани Николай•Гурциев Батраз•Машуков Ислам
Имамов Ислам•Кожемякин Олег•Мусалов Магомед•Покидышев Николай•Никитин Андрей Владимирович•Симонян Артём•Савинов Андрей•Петров Илья•Кутовой Максим•Гонгапшев Альбек•Бегун Дмитрий
23 сентября.
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