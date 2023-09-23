«Енисей» отдалился от зоны вылета после победы над «Черноморцем»

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги встретились представители нижней части таблицы, «Енисей» и «Черноморец». Уже в первой атаке Александр Ломакин открыл счет. На перерыв команды ушли при счете 2:0, также отличился Андрей Окладников. Сразу после перерыва Ломакин не забил пенальти, а у соперника такой же шанс был использован Антоном Антоновым. Ближе к концу игры Никита Глушков снял все вопросы - 3:1.
«Енисей» набрал 14 очков, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла, и делит 10-е место, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Ломакин Александр1'
|(2:0) Окладников Андрей39'
|56'Антонов Антон (2:1)
|(3:1) Глушков Никита Андреевич78'
Ставер Евгений•Феррейра Херман• 74'Хозин Владимир•Крашевский Ярослав•Бардыбахин Вячеслав•Иванов Егор64' (Немченко Анатолий (64') •Глушков Никита Андреевич88' (Кичин Валерий (88') •Ланин Олег•Ломакин Александр88' (Логуа Ираклий (88') •Окладников Андрей64' (Савельев Максим (64') •Канаплин Александр46' (Раздорских Никита (46')
Фролкин Даниил•Гречкин Алексей•Фомин Денис•Гараев Виктор59' (Хагур Руслан (59') •Маклаков Иван• 86'Антонов Антон59' (Адаев Владислав (59') •Коробов Дмитрий• 90'Саадуев Шамиль•Гурченко Даниил66' (Будагян Юрий (66') •Климов Никита66' (Панамарев Никита (66') •Руденко Владислав
23 сентября.
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