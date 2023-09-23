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Мелбет-Первая лига

«Енисей» отдалился от зоны вылета после победы над «Черноморцем»

23 Сентября 2023 • 13:36 Комментировать
Енисей
3:1
Черноморец Нв
окончен

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги встретились представители нижней части таблицы, «Енисей» и «Черноморец». Уже в первой атаке Александр Ломакин открыл счет. На перерыв команды ушли при счете 2:0, также отличился Андрей Окладников. Сразу после перерыва Ломакин не забил пенальти, а у соперника такой же шанс был использован Антоном Антоновым. Ближе к концу игры Никита Глушков снял все вопросы - 3:1.

«Енисей» набрал 14 очков, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла, и делит 10-е место, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Енисей3:1Черноморец Нв
(1:0) Ломакин Александр1'  
(2:0) Окладников Андрей39'  
  56'Антонов Антон (2:1)
(3:1) Глушков Никита Андреевич78'  
Ставер ЕвгенийФеррейра Херман  74'Хозин ВладимирКрашевский ЯрославБардыбахин ВячеславИванов Егор 64' (Немченко Анатолий ( 64') Глушков Никита Андреевич 88' (Кичин Валерий ( 88') Ланин ОлегЛомакин Александр 88' (Логуа Ираклий ( 88') Окладников Андрей 64' (Савельев Максим ( 64') Канаплин Александр 46' (Раздорских Никита ( 46')
Запасные: Масловский АлександрРебров ДмитрийЯрусов ДаниилОрлов АнтонМарков НиколайКапустянский ДанилСтежко Виталий
Фролкин ДаниилГречкин АлексейФомин ДенисГараев Виктор 59' (Хагур Руслан ( 59') Маклаков Иван  86'Антонов Антон 59' (Адаев Владислав ( 59') Коробов Дмитрий  90'Саадуев ШамильГурченко Даниил 66' (Будагян Юрий ( 66') Климов Никита 66' (Панамарев Никита ( 66') Руденко Владислав
Запасные: Магомедов ЗикрулаАбакаров МагомедКумбурович НиколаФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегДелькин Артём
23 сентября.

 

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