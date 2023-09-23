«Енисей» отдалился от зоны вылета после победы над «Черноморцем»

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги встретились представители нижней части таблицы, «Енисей» и «Черноморец». Уже в первой атаке Александр Ломакин открыл счет. На перерыв команды ушли при счете 2:0, также отличился Андрей Окладников. Сразу после перерыва Ломакин не забил пенальти, а у соперника такой же шанс был использован Антоном Антоновым. Ближе к концу игры Никита Глушков снял все вопросы - 3:1.

«Енисей» набрал 14 очков, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла, и делит 10-е место, у соперника на один балл меньше.