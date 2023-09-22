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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» притормозил «Торпедо»

22 Сентября 2023 • 21:25 Комментировать
КАМАЗ
1:0
Торпедо Москва
окончен

11-й тур Мелбет-Первой лиги начался матчем «КАМАЗ» - «Торпедо». Хозяева не побеждали на протяжении пяти поединков, а разыгравшийся соперник в случае успешного исхода вовсе взмывал на первое место. Реальная опасность была создана лишь в конец первого тайма. Иван Енин получил пространство впереди, но далеко отпустил от себя мяч. Тут же Артём Укомский отправил мяч в сетку метров с 15, но из офсайда - нет гола. Поле перерыва Павел Горелов убегал на ворота соперника и пробил неточно. Валентин Пальцев после подачи со штрафного умудрился пробить в упор над рамкой. Артём Абрамов справа пробил в ближнюю штангу, а Григорий Борисенко добивал в пустую часть ворот - 1:0. В целом отличный второй тайм с обилием ударов.

«КАМАЗ» набрал 16 очков и делит шестое место. У противника на один балл больше.

Протокол игры  
КАМАЗ1:0Торпедо Москва
(1:0) Борисенко Григорий77'  
Анисимов АртурАбрамов Артём 80' (Почивалин Валерий ( 80') Пальцев ВалентинПолюткин АнтонАюкин РусланБадртдинов Ильнур  62'Горелов ПавелТаликин ДамирФартуна Борис  64' 74' (Борисенко Григорий ( 74') Кириллов Юрий  27' 80' (Защепкин Роман ( 80') Укомский Артемий 73' (Щербатюк Александр ( 73')
Запасные: Гюрджан АртёмВоробьев КириллРатников СавелийСмирнов Алексей Сергеевич
Бабурин ЕгорЖуравлёв ЮрийБородин Сергей АлексеевичКалугин Никита  44'Чурич МариоЮзепчук Роман 84' (Червяков Руслан ( 84') Енин ИванГромыко Валерий 66' (Гонгадзе Георгий ( 66') Манелов ИраклийРейна ЙордиЛебеденко Игорь  61' 66' (Шамкин Даниил ( 66'  85')
Запасные: Полоз ДмитрийУсанов АлексейВолков МихаилСтефанович ИльяШевченко ГлебИваньков Александр IIОрехов АлександрГорбунов Игорь
22 сентября.

 

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