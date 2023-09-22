«КАМАЗ» притормозил «Торпедо»

11-й тур Мелбет-Первой лиги начался матчем «КАМАЗ» - «Торпедо». Хозяева не побеждали на протяжении пяти поединков, а разыгравшийся соперник в случае успешного исхода вовсе взмывал на первое место. Реальная опасность была создана лишь в конец первого тайма. Иван Енин получил пространство впереди, но далеко отпустил от себя мяч. Тут же Артём Укомский отправил мяч в сетку метров с 15, но из офсайда - нет гола. Поле перерыва Павел Горелов убегал на ворота соперника и пробил неточно. Валентин Пальцев после подачи со штрафного умудрился пробить в упор над рамкой. Артём Абрамов справа пробил в ближнюю штангу, а Григорий Борисенко добивал в пустую часть ворот - 1:0. В целом отличный второй тайм с обилием ударов.

«КАМАЗ» набрал 16 очков и делит шестое место. У противника на один балл больше.