​Кухарчук: «Клотет реально отстраняет игроков за улыбку»

Бывший футболист «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о ситуации в московском клубе. Футболист вспомнил об отстранениях футболистов, в том числе Ильи Кутепова. Кухарчук не понимает, затем тренер Жозеп Клотет принимал такие решения, ведь отстранённые игроки могли помочь команде решить вопрос с сохранением прописки в топ-дивизионе российского футбола.

«Этот отрезок в своей карьере я уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», - цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Илья Кухарчук играет за «Пари НН» в Премьер-лиге. «Торпедо» же выступает в Мелбет-Первой лиге.