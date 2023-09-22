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Мелбет-Первая лига

​Кухарчук: «Клотет реально отстраняет игроков за улыбку»

22 Сентября 2023 • 19:59 Комментировать
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Торпедо Москва
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Бывший футболист «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о ситуации в московском клубе. Футболист вспомнил об отстранениях футболистов, в том числе Ильи Кутепова. Кухарчук не понимает, затем тренер Жозеп Клотет принимал такие решения, ведь отстранённые игроки могли помочь команде решить вопрос с сохранением прописки в топ-дивизионе российского футбола.

«Этот отрезок в своей карьере я уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», - цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Илья Кухарчук играет за «Пари НН» в Премьер-лиге. «Торпедо» же выступает в Мелбет-Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кухарчук Пари НН Жозеп Клотет
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