Кухарчук раскритиковал атмосферу в «Торпедо» Клотета

Форвард «Пари НН» Илья Кухарчук высказался об атмосфере в раздевалке «Торпедо» под руководством Жозепа Клотета.

«Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — заявил нападающий в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Кухарчук отметил, что его не удивили очередные отстранения футболистов.

Ранее «Торпедо» прекратило сотрудничество с защитниками Артёмом Самсоновым и Евгением Шляковым. В нынешнем сезоне «автозаводцы» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги. После 10 туров подопечные Клотета набрали 17 очков.