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Мелбет-Первая лига

В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Алании»

22 Сентября 2023 • 11:34 Комментировать
Алания
...
СКА-Хабаровск
23.09 17:00

В ближайшем матче хабаровский СКА сыграет против «Алании», лидера Мелбет-Первой лиги. Коллектив из Владикавказа набрал 20 очков в стартовых турах (шесть побед, по две ничьи и поражения), обыграв таких соперников, как «Торпедо», «Родина», «КАМАЗ», «Енисей», «Кубань» и «Нефтехимик».

В личных встречах у «Алании» небольшой перевес - 8:7 по победам, еще 8 поединков завершились вничью.

Игра пройдет в субботу 23 сентября в Грозном, начало в 17:00 мск.  Посмотреть ее можно на сайте «Матч ТВ», порталах «VK Видео» и «Кинопоиск». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Алания СКА-Хабаровск
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АЛАНИЯ СКА-ХАБАРОВСК
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