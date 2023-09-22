В субботу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Алании»

В ближайшем матче хабаровский СКА сыграет против «Алании», лидера Мелбет-Первой лиги. Коллектив из Владикавказа набрал 20 очков в стартовых турах (шесть побед, по две ничьи и поражения), обыграв таких соперников, как «Торпедо», «Родина», «КАМАЗ», «Енисей», «Кубань» и «Нефтехимик».

В личных встречах у «Алании» небольшой перевес - 8:7 по победам, еще 8 поединков завершились вничью.

Игра пройдет в субботу 23 сентября в Грозном, начало в 17:00 мск. Посмотреть ее можно на сайте «Матч ТВ», порталах «VK Видео» и «Кинопоиск». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.